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3 intihar eylemcisi yakalandı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar'da saldırı hazırlığındaki 3 intihar eylemcisinin yakalandığı bildirildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:48
3 intihar eylemcisi yakalandı

Nangarhar Valisi Gulab Mangal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad'da saldırı hazırlığında olan 3 teröristin gözaltına alındığını söyledi.

Bomba yüklü bir aracın da ele geçirildiğini ifade eden Mangal, eylemcilerden birinin Pakistan vatandaşı olduğunu belirtti. Mangal, teröristlerin yakalanmasıyla kentte büyük bir facianın önlendiğini kaydetti.

Mangal, eylemcilerin mensubu oldukları terör örgütünün soruşturma sonucu tespit edileceğini vurguladı.

AA

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 11:48
  1. Afganistan
  2. terör saldırısı
  3. intihar eylemi

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