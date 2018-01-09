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3 ilde operasyon! 13 adrese baskın

Aksaray merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

09 Ocak 2018 Salı 10:32
3 ilde operasyon! 13 adrese baskın

Operasyon, sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan 13 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon düzenledi. 11’i Aksaray’da, 2’si Kocaeli ve Denizli’de olmak üzere 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 8 şüpheli Aksaray’da yakalanarak gözaltına alınırken, diğer illerle birlikte 5 kişinin halen arandığı öğrenildi. Yakalanan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:32
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