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3. Havalimanı‘nda kontrol kulesinde sona gelindi

İstanbul’da yapımı devam eden 3. Havalimanı‘nda uçakların inişlerini kontrol eden kulenin yapımında sona geliniyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:39
3. Havalimanı‘nda kontrol kulesinde sona gelindi

Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan 3. Havalimanı‘ndaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yapımında hızla sona yaklaşılan havalimanında devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

İşçilerin çalışmaları ve havadan çekilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. İnşaatın devam ettiği havalimanında, uçakların inişlerini kontrol eden kulenin yapımının tamamladığı görüldü.

Çalışmaları 24 saat aralıksız devam eden şantiyede, dev ana terminal binası yükselirken, Havalimanının 26 şubat 2018 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor.

İlk etapta 90 milyon yolcuya hizmet verecek olan 3. Havalimanı hakkında Başbakan Binali Yıldırım, “Hummalı bir çalışma var. Adeta yeni bir şehir kuruluyor. Şu anda fiilen 30 bine yakın çalışan, 8 binden fazla da iş makinesi var. Burası, ilk etabı bittiğinde 100 bin kişinin doğrudan çalıştığı bir şehir olacak. Nüfuslarıyla birlikte yarım milyonu aşan bir sayıdan bahsediyoruz. En büyük problemimiz ne? İş. Böylece iş-aş imkanını da temin etmiş olacağız vatandaşlarımıza” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:39
  1. 3. Havalimanı‘nda kontrol kulesi
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