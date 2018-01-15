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3. Havalimanı'na ulaşım yolları!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 29 Ekim 2018 hizmete girmesi planlanan 3. Havalimanı'nın ulaşım bilgileri ile ilgili merak edilen sorulara cevap verdi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:44
3. Havalimanı'na ulaşım yolları!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuyla ilgili Akşam'dan Pınar Işık Ardor'un sorularını cevapladı.

3. Havalimanı için en son açıklamanız yüzde 73 bittiği yönündeydi. Yeni gelişmeleri almak isterim. Ayrıca 3. Havalimanı lokasyon olarak uzak.  Vatandaş düşünüyor ''oraya nasıl ulaşacağım?'' Bu sorunu nasıl çözeceksiniz?

'RAYLI SİSTEMİ 2019'DA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Evet, yüzde 73 demiştik şimdi 78 diyoruz. Vatandaş, Atatürk Havalimanı’ndan kalma alışkanlıkla hemen erişebilelim istiyor. Dünyanın hiç bir yerinde büyük havalimanları şehrin çok merkezinde değildir. Yeni havalimanınız da bu anlamda şehrin dışında ama vatandaşın hızlı ve kolay erişebilmesi lazım. Onun için raylı sistem yapmak istedik. Gayrettepe’den 3. Havalimanı’na bir metro yapmak çok önemlidir ki insanlar Gayrettepe’den bir aktarmayla havalimanına gitsin. 37 km’lik bir mesafe 28 tane de istasyonumuz var. Böylece 2019’da bitirmeyi hedeflediğimiz bu raylı sistemle insanlar havalimanına gidecek. Halkalı'da bu sene ihalesini yapağız ve 3. Havalimanından Marmaray'a entegre olacak. Raylı sistemi 2019'da bitirmeyi hedefliyoruz.

'SADECE BU PROJENİN BEDELİ 1 MİLYAR 117 MİLYON LİRA'

Gelelim yollarla ilgili kısma. Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nun yaptığımız kısmı da dâhil Odayeri'ne oradan Mahmutbey istikametine gidiyor, TEM ve E-5'le birleşiyor. Biz Odayeri'nin D- 20 dediğimiz otoyolu iki çarpı üç şerit haline getirdik. Sadece bu projenin bedeli 1 milyar 117 milyon lira…

HAVALİMANINA 7 YOL

Bu yollar tamamlandı mı?

Bahsettiğim 14 km bitti. Çatalca'ya şu an giden D-20 yolu zaten var. Sene sonu itibarıyla biz 3. Köprüden gelip Odayeri'nden Avrupa yakasına giden kamyonları artık Çatalca’ya götürebilir hale geldik. Onun devamında bir yol daha yapıyoruz. İki çarpı üç geliş üç gidiş Çatalca'ya kadar uzatıyoruz. Bunu da ağustosta bitireceğiz. Dolayısıyla 29 Ekim 2018’de 3. Havalimanı’nın yolcu taşıma anlamında devreye girdiğinde 3. köprüden Çatalca’ya yolumuzu hizmete sunmuş olacağız. Kuzey- güney aksında üç tane şehre, doğu- batı aksında da birer tane yere bağlantı olmak üzere beş bağlantımız var şimdi altıncı bağlantıyı ağustos ayında bitirmiş olacağız. Yedinci bağlantıyı da bir sonraki sene Kınalı'ya kadar uzanacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun devamıyla birlikte sağlamış olacağız. Havalimanına her yönden gelişler olacak ve toplu taşıma olacak.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 15:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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