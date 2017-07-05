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3. Havalimanı için güzel haber! Seferler başladı

Yapımı devam eden 3. Havalimanı için ilk toplu taşıma hizmeti bugün devreye girdi. 48F numaralı İETT otobüsleri havalimanı ile Okmeydanı arasında 2 gün deneme seferi yapacak sonra da hat hizmete açılacak.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:05
3. Havalimanı için güzel haber! Seferler başladı

Yapımı devam eden İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk toplu ulaşım hizmeti bugün (çarşamba) başladı. 48F numaralı İETT otobüsleri havalimanı ile Okmeydanı arasında 2 gün deneme seferi yapacak sonra da hat hizmete açılacak

Tüm etapları tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşımın kolayca sağlanabilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

Raylı sistemler dışındaİETT otobüsleri de yeni havalimanına seferler yapacak. İETT'nin 48F numaralı hattı da şimdiden Havalimanı-Okmeydanı arasında deneme seferlerine başladı. Hattan 07.15-20.15 saatleri arasında seferler düzenlenecek.

İETT'den konuyla ilgili yapılan duyuruda, "48F Üçüncü Havaalanı-Okmeydanı hattı 05 Temmuz 2017 tarihinden itibaren deneme hattı olarak toplu ulaşım hizmeti vermeye başlayacaktır. Hattın güzergahı: Üçüncü Havaalanı - Ağaçlı Kavşağı - Kemer Yolu – Hasdal – Okmeydanı olacak şekilde belirlenmiştir" denildi.

4 BİNE YAKIN ÇEKİM NOKTASI OLACAK

Bu arada İstanbul Yeni Havalimanı dijital altyapısı ile yolculara vereceği internet hizmetiyle de dikkat çekecek. 4 bine yakın çekim noktasının bulunacağı havalimanında 50 bin ziyaretçilik kapasite olacak. 2.6 gbps de internet hızı bulunacak.

Kaynak: Haberturk

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:05
  1. 3. havalimanı
  2. 48F
  • Osman Osman 28 dk önce
    İnşaAllah Nice büyük projelere Amin.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Hayırlı Uğurlu Olsun, İnşallah, Amin.
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