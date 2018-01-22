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3. gününde 14 nokta teröristlerden kurtarıldı

Hava saldırılarıyla başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. gününde toplam 14 nokta örgütten kurtarıldı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:10
3. gününde 14 nokta teröristlerden kurtarıldı

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den öğle saatlerinde Burseya Dağı'na yönelik operasyonla, bölgeyi PYD/PKK'dan almıştı. Ancak sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, ÖSO çatışmaların ardından Burseya Dağı'ndan çekildi.

Çekilmenin ardından çatışmalar dağın eteklerinde devam ediyor. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.

Diğer taraftan Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, gündüz saatlerinde Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırmıştı.

Hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 14 nokta örgütten kurtarıldı.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün de  Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül  beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno  çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha  ele geçirmişti.

TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak  bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada,  yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi  için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu.  Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü  Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos  Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin  kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü,  Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde  65'i örgütün işgali altında bulunuyor. 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 21:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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