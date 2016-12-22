Cloudflare

3 gündür telefonlara gönderilen o mesajla ilgili uyarı: Sakın para yatırmayın!

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER)Genel Başkanı Avukat Rıdvan Yıldız ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Bartın İl Müdürü Abdurrahman Usta, vatandaşları, dolandırıcılardan gelen "KOSGEB krediniz onaylandı. Para yatırmanız gerekiyor" gibi mesajlara karşı uyardı.

3 gündür telefonlara gönderilen o mesajla ilgili uyarı: Sakın para yatırmayın!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 12:31
Bu haber 15.670 kez okundu

Bartın KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolandırıcıların, KOSGEB'e kredi talebinde bulunan kişileri mesaj yöntemiyle dolandırmak istediğini belirtti.

Dolandırıcıların, KOSGEB kredisi talebinde bulunan kişilere mesaj atarak belirli ücretler talep ettiğini anlatan Usta, "Ekonomi Koordinasyon Toplantısında Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan KOBİ'lere verilecek kredi faiz desteğinden sonra, kredi talebinde bulunan üyelerin cep telefonuna dolandırıcılar tarafından 'KOSGEB krediniz onaylandı. Para yatırmanız gerekiyor'  gibi mesajlar geliyor. Bunlara itibar etmeyin." diye konuştu.

"KOSGEB KREDİSİNİ fırsat BİLEREK DOLANDIRMAK İSTİYORLAR"

TÜSODER Genel Başkanı Rıdvan Yıldız da dolandırıcıların, KOSGEB faizsiz kredi imkanını fırsat bilerek vatandaşları dolandırmak istediğini söyledi.

Dolandırıcıların, esnaf ve Kobi'lere yönelik devlet tarafından sunulan faizsiz kredi imkanını fırsat bilerek SMS yöntemiyle dolandırmaya çalıştıklarını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"İş adamlarımızı bir nebze olsun rahatlatmak için devletin sunduğu faizsiz kredi dolandırıcılar tarafından kullanılmaya başlandı. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve bu krediden yararlanmak isteyen esnaflar dikkatli olmalı. Öncelikle hemen hemen tüm esnafların bu kredi imkanından faydalanmak istediğinin farkında olan dolandırıcıların elinde telefon başta olmak üzere kişisel veriler bulunmakta. Bu sebeple esnaflarımız resmi bir bildirim olmadığı sürece SMS,  sosyal medya ya da herhangi bir şekilde yayılan bilgilere itibar etmemelidir.  Aksi takdirde KOSGEB tarafından sunulan fırsat dolandırıcıların işine yarayacaktır."

Dolandırıcıların kredi işini çözme vaadiyle de esnafları dolandırmaya çalıştıklarına dikkati çeken Yıldız, vatandaşların bu tarz teklifleri kesinlikle kabul etmemesi gerektiğini kaydetti.

Yıldız, yüzlerce insanı dolandırarak binlerce lira haksız kazanç elde eden şahısların mutlaka yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurgulayarak,  "Savcılara büyük görev düşüyor. Maalesef son zamanlarda dolandırıcıların yaptıklarının yanına kar kalması başka dolandırıcılık girişimlerine de yol açmaktadır. Vatandaşlarımız bu gibi kendilerine cazip teklifler sunan dolandırıcılara karşı uyanık olmalı ve devlet de bunları yapanlara göz açtırmamalıdır. Bu sağlandığı takdirde bu şekilde mağduriyetlerin önüne geçilebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

 

 
EtiketlerTÜSODERKOSGEBkrediBartınfırsatBinali Yıldırım
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

ayhan

dolandırıcılar mesajda KOSGEB yerine KOSGET yazıyor ve 0888 ile başlayan numarayı arayın diyolar bazı akrabalarımda mesaj attilar bu dolandırıcılığı facebook hesabımdan duyurdum görev sn savcılarımızdadır

Cevapla

  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
  • El Bab operasyonu ile ilgili flaş sözler: Rusya, ABD, İran, Katar…
  • Fırat Kalkanı Harekatı’ndan acı haber: Şehit sayısı yükseldi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek''Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'

Fırat Kalkanı operasyonunun ne zaman son bulacağıyla ilgili bir değerlendirme…

Taksiciler teröre tepki gösterdi!Taksiciler teröre tepki gösterdi!

Bursalı taksiciler oluşturdukları konvoyla teröre tepki gösterdi. 100’ü aşkın taksici…

Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, büyükelçi suikastiyle ilgili pişkince…

FETÖ'nün 'El Nusra' oyununu deşifre etti!FETÖ'nün 'El Nusra' oyununu deşifre etti!

FETÖ'nün aylardan beri Amerikan medyasını "Türkiye'nin El Nusra'yı desteklediği" üzerine…

Emeklilerin beklediği yasa tasarısı komisyonda kabul edildi!Emeklilerin beklediği yasa tasarısı komisyonda kabul edildi!

SGK, hak sahiplerinin 7 bin 500 liraya kadar olan alacaklarını…

CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldüCHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü

Rize Belediyesi tarafından alınan kararla, Rize Valiliği önüne taşınan Mustafa…

Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktıSuikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin Aydın'da gözaltına alındıktan sonra…

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!

Vodafone Arena'da ​geliri şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak maç öncesi…

Suikastçinin cenazesi ortada kaldı!Suikastçinin cenazesi ortada kaldı!

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına…