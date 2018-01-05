3 gündür haber alınmayan adam evinde ölü bulundu

Apa Mahallesi'nde yaşayan Tuncay Apa'dan 3 gündür haber aylamayan yakınları, dün kontrol etmek için evine gitti. Saat 21.00'de eve giren Apa'nın çocukları, babalarının cesedini buldu. Olay yerine jandarma ve ambulans çağrıldı. Acil Sağlık ekipleri, Apa'nın 3 gün önce öldüğünü tespit etti. Apa'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Apa'nın fazla miktarda ilaç içmiş olabileceği belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



