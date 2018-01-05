Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

3 gündür haber alınmayan adam evinde ölü bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Apa Mahallesi'nde, kendisinden 3 gündür haber alınamayan işçi emeklisi Tuncay Apa (60), yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

05 Ocak 2018 Cuma 13:59
3 gündür haber alınmayan adam evinde ölü bulundu

Apa Mahallesi'nde yaşayan Tuncay Apa'dan 3 gündür haber aylamayan yakınları, dün kontrol etmek için evine gitti. Saat 21.00'de eve giren Apa'nın çocukları, babalarının cesedini buldu. Olay yerine jandarma ve ambulans çağrıldı. Acil Sağlık ekipleri, Apa'nın 3 gün önce öldüğünü tespit etti. Apa'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Apa'nın fazla miktarda ilaç içmiş olabileceği belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 13:59
  1. denizli
  2. acıpayam
  3. işi
  4. ölü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor
    1. Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor
    2. FETÖ'cülere ağırlaştırılmış müebbet!
    3. Doğduğundan beri yüzünde tümörle yaşıyor
    4. 10 yıl sonra itiraf geldi... Korkunç..
    5. Elmander, Türkiye'ye geliyor
    6. Demans hastalığı nedir, belirtileri..
    7. Fransa basını: Erdoğan Paris'ten...
    8. Doğu Guta'da cuma namazı yine kılınamadı
    9. İlk kez böyle korundu... Görenler..
    10. Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu..
    11. Okulları tatil eden Vali 'kral' ilan..
    12. Sağlık Bakanlığı'ndan grip salgını..
    13. Karagümrük Çetesinin lideri Nuri..
    14. Kıskıvrak yakalandı... Herkes onu..
    15. Cuma namazı için tüm futbolcular oraya..
    16. İstanbul'da neler oluyor?
    17. Pakistan: ABD başarısızlıklarını bize..
    18. Bayrağın ardına saklanan FETÖ'cü hain..
    19. Lice'de toprağa gömülü patlayıcı ele..
    20. E-ticaret devi İngiltere Ligi'ne talip
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...