3 günde 3 bin kişi Musul'u terk etti

Irak Kızılay üyesi İyad Rafid, "Musul'un doğu ve güney mahallelerinde yaşayan aralarında çocuk ve kadınların olduğu yaklaşık 3 bin 250 kişi, evlerini terk etti." dedi.



Sığınmacıların çoğunluğunun, El-Hazır, Hasen Şam ve El-Ced'a mülteci kamplarına naklediklerini belirten Rafid, şiddetli yağışlar ve soğuk hava nedeniyle kamplardaki insani durumun da son derece kötü olduğunu söyledi.



Öte yandan, Dicle Nehri üzerinden kentin doğu ve batı yakasını birleştiren beş köprünün tamamı, ABD öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği saldırılar sonucu devre dışı bırakılırken, terör örgütü DEAŞ'ın, kentin batısından doğusuna militanlarına takviye güç ve askeri yardımlarını "teknelerle" taşıdığı ifade ediliyor.



Yerel kaynaklar, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın, Musul'da uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarına hedef olmamak için militanlarına takviye güç ve askeri yardımları teknelerle taşıdığını belirtti.







Kaynaklar, hava saldırılarından kaçmak için DEAŞ'ın gecenin karanlığından istifade ettiğini ve 5 ile 7 kişilik küçük tekneler aracılığıyla kentin doğu yakasından batısına militanlarına silah ve mühimmat taşıdığını aktardı.



Musul İl Meclis Üyesi Sido Şenkali de koalisyon güçleri tarafından kente geceleyin hava saldırılarının arttırılması ve militanlara iki yaka arasında mühimmat taşıyan teknelerin gözlenmesi gerektiğini ifade etti.



Şenkali, "DEAŞ, nehrin iki yakası arasında tüneller aracılığıyla bu hareketi sürdürmesi, çatışmaların ömrünü uzatacak ev emniyet güçleri ile sivillerin daha fazla ölümüne neden olacak." dedi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı verilerine göre, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana evlerini terk ederek kamplara yerleştirilen sivillerin sayısı 132 bine ulaştı. Çatışmaların şiddetlenmesi durumunda bu sayının 350 bine ulaşabileceği belirtiliyor.