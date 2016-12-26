Cloudflare

3 günde 3 bin kişi Musul'u terk etti

Irak'ın Musul kentini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde son üç gün içerisinde 3 binden fazla kişinin evini terk ederek sığınmacı kamplarına sığındı.

3 günde 3 bin kişi Musul'u terk etti
Eklenme: 26 Aralık 2016, 20:25
Bu haber 1.445 kez okundu

Irak Kızılay üyesi İyad Rafid, "Musul'un doğu ve güney mahallelerinde yaşayan aralarında çocuk ve kadınların olduğu yaklaşık 3 bin 250 kişi, evlerini terk etti." dedi.

Sığınmacıların çoğunluğunun, El-Hazır, Hasen Şam ve El-Ced'a mülteci kamplarına naklediklerini belirten Rafid, şiddetli yağışlar ve soğuk hava nedeniyle kamplardaki insani durumun da son derece kötü olduğunu söyledi.

Öte yandan, Dicle Nehri üzerinden kentin doğu ve batı yakasını birleştiren beş köprünün tamamı, ABD öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği saldırılar sonucu devre dışı bırakılırken, terör örgütü DEAŞ'ın, kentin batısından doğusuna militanlarına takviye güç ve askeri yardımlarını "teknelerle" taşıdığı ifade ediliyor.

Yerel kaynaklar, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın, Musul'da uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarına hedef olmamak için militanlarına takviye güç ve askeri yardımları teknelerle taşıdığını belirtti.



Kaynaklar, hava saldırılarından kaçmak için DEAŞ'ın gecenin karanlığından istifade ettiğini ve 5 ile 7 kişilik küçük tekneler aracılığıyla kentin doğu yakasından batısına militanlarına silah ve mühimmat taşıdığını aktardı.

Musul İl Meclis Üyesi Sido Şenkali de koalisyon güçleri tarafından kente geceleyin hava saldırılarının arttırılması ve militanlara iki yaka arasında mühimmat taşıyan teknelerin gözlenmesi gerektiğini ifade etti.

Şenkali, "DEAŞ, nehrin iki yakası arasında tüneller aracılığıyla bu hareketi sürdürmesi, çatışmaların ömrünü uzatacak ev emniyet güçleri ile sivillerin daha fazla ölümüne neden olacak." dedi.

  2. Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı verilerine göre, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana evlerini terk ederek kamplara yerleştirilen sivillerin sayısı 132 bine ulaştı. Çatışmaların şiddetlenmesi durumunda bu sayının 350 bine ulaşabileceği belirtiliyor.

 

 
EtiketlerABDIrakDicleKızılayÇat
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
İşte dünyanın ilk makina mühendisi!İşte dünyanın ilk makina mühendisi!

Dünyanın ilk makina mühendisi olarak bilinen o isim,bilgisayarların temeli…

Kuşadası’nda korkutan yangınKuşadası’nda korkutan yangın

Kuşadası’nda bir apartmanın çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın…

El Bab şehidinden geriye söylediği türkü kaldı!El Bab şehidinden geriye söylediği türkü kaldı!

El Bab'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın…

Malatya'dan Halep'e insani yardımMalatya'dan Halep'e insani yardım

Malatya'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde…

3600 ek gösterge nedir ve ne işe yarar?3600 ek gösterge nedir ve ne işe yarar?

Ek gösterge 3600 olursa neler değişir? 3600 Ek Gösterge Öğretmenlere…

Siirt'te PKK operasyonu: 15 tutuklamaSiirt'te PKK operasyonu: 15 tutuklama

Siirt'te 13 ve 14 Aralık tarihlerinde gözaltına alınan ve aralarında…

Dört polis FETÖ'den tutuklandıDört polis FETÖ'den tutuklandı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında…

Ağrı doğalgaz dağıtım ihalesi sonuçlandı!Ağrı doğalgaz dağıtım ihalesi sonuçlandı!

EPDK, Türk Lirası ile ilk ihalesini gerçekleştirdi. Ağrı il merkeziyle…

Esed rejimi Şam'ın su kaynağını vurduEsed rejimi Şam'ın su kaynağını vurdu

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı terörist grupların başkent…