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3 günde 180 kişi hayatını kaybetti

Suriye’de Esed rejiminin Doğu Guta’ya düzenlediği saldırılarda son 3 günde 180 kişi hayatını kaybetti.

12 Şubat 2018 Pazartesi 22:53
3 günde 180 kişi hayatını kaybetti

Suriye’de rejim güçlerinin Şam yakınlarında 5 senedir kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta’da son 3 günde 180 kişi öldürüldü.

Esed rejiminin uyguladığı katliama sessiz kalmayan Suriyeli yaşlı bir adam ise, “Ey ümmeti Muhammed, bunlar Esad rejiminin öldürdüğü insanlar, bizim kardeşlerimiz. Kendimizi korumamız için biz de, kadınlarımız da silahlanalım. Esad bizi birer birer, beşer beşer öldürüyor. El ele verelim. Tek bilek, tek yürek olalım. Ya Allah diyelim. Arap liderleri bize ihanet etti. Bizi yardımsız kendi başımıza bıraktılar. Kendi başımızın çaresine bakalım” diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 22:53
  1. Doğu Guta
  2. Suriye
  3. ESED
  4. REJİM

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  • MisafirMisafir49 dk önce
    Allahım sen o masum Insanlara yardım et! Kendi Şehitlerimiz gibi bu Insanlarada üzülmemek endişelenmemek elde değil! Sonuçda onlarda bizim Müslüman kardeşlerimiz. Bu zalimliğe karşı Dur diyecek olan sadece Türkiyedir. Islam aleminin sadece Esedi kınıcı sözlerini Palavradan ibaret buluyorum. Eyer samimi olsalardı fiili müdahale bulunurlardı. Biz Suriyelilere yardım içinde Afrinden Suriyeye girdik gün gelecek Doğu Gutayada ulaşacağız Inşaallah.
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