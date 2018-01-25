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3 firari 'mahrem imam' gaybubet evinde yakalandı

Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem imamları' oldukları iddiasıyla aranan öğretmenler Mustafa Ş., Coşfer Ö. ve Halil B. saklandıkları gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:47
3 firari 'mahrem imam' gaybubet evinde yakalandı

Samsun Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki FETÖ/PDY yapılanmasının 'mahrem imamları' oldukları iddia edilen din bilgisi öğretmeni Mustafa Ş., bilgisayar öğretmeni Coşfer Ö. ve fen bilgisi öğretmeni Halil B.'nin, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de kiraladıkları evde saklandıkları belirlendi. Dün, örgütün gaybubet evi diye nitelendirdiği eve baskın düzenleyen polis, 3 şüpheliyi yakalayıp, gözaltın aldı. Evde ve şüphelilerin üzerinde ele geçirilen suç delillerine el konuldu. Şüphelilerden Halil B.'nin üzerinden sahte sürücü belgesi çıktığı ve Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından araması olduğu ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 15:47
  1. Samsun
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Paralel Devlet Yapılanması
  4. FETÖ/PDY
  5. gaybubet
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