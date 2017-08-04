3 Cm'den fazla sakal yasaklandı!

Tacikistan’ın Khatlon ili Dusti ilçesi yönetimi yerel imamlara 3 sm uzunluğunda sakal bırakmayı tavsiye ettiler.

İlçe belediye başkanı Salohiddin Radzhabzoda, "üç santimetre sakal" boyunun Taciklerin kültürüne ve dinine çok daha uygun olduğunu öne sürdü.

İlçe merkez cami imamı Nasrullo Faizulloev, yetkililerin bu çağrısına ilk cevap veren oldu. Hanefi mezhebine tabi olanların sakal uzunluğunun 'sıkılmış yumruğu aşmaması' gerektiğini söyledi. İmam Faizulloev, bu kuralın 2012 yılının Kasım ayında Tacikistan Ulema Konseyi tarafından onaylandığını da hatırlattı.

Son iki yıldır Tacikistan'da sakal uzatan Müslümanlara karşı bir kampanya yürütülüyor. Ülkenin dört bir yanından polisler yüzbinlerce erkeğe sakalını zorla tıraş ettirdi. Sadece Khatlon ilinde yerel yetkililerin zorla 13 bin kişiye sakal tıraşı yaptırdığı bildirildi.