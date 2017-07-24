Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

3. Çevreyolunda altyapı çalışmaları tamamlandı

Adıyaman Belediyesi’ne bağlı ekipler, 3. Çevreyolunu Atatürk Bulvarına bağlanan kısmında sürdürdükleri altyapı çalışmalarını tamamlayarak, asfalt serim çalışmalarına başladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:41
3. Çevreyolunda altyapı çalışmaları tamamlandı

Adıyaman Belediyesi, uzun süredir 3. Çevreyolunun Atatürk Bulvarıyla bağlantısını sağlamak için sürdürdükleri çalışmalarda sona geldi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3. Çevreyolu Polisevi arkasından Siteler Mahallesine kadar devam eden altyapı çalışmaları tamamlandı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün tamamladığı çalışmalardan sonra kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ivedi bir şekilde asfalt serim çalışmalarına başladı.Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmaları yoğunlaştırdıklarını dile getirerek, “Kış mevsiminde sürdürdüğümüz çalışmaları, havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdık. Bu kapsamda 3.Çevreyolumuzun doğu çıkışını Atatürk Bulvarına bağlamak için asfalt serim çalışmalarına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmayı tamamlayarak yolu halkımızın hizmetine açacağız”dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:41
  1. Atatürk
  2. Adıyaman
  3. Çal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye başladı
    1. İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye..
    2. Avcı-Gücenmez ikilisi Peugeot 208 T16..
    3. Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan..
    4. Memur-Sen Toplu Sözleşme Tekliflerini..
    5. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı..
    6. Vakıf Katılım’dan 150 Milyon TL'lik..
    7. Konya Mescid-i Aksa İçin Ayakta
    8. KKTC bayrağı neden İsrail Bayrağı'na..
    9. Bu ne saygısızlık! Mezarlıkta oynadı
    10. 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
    11. Basının gücü, Millet ve Demokrasinin..
    12. Yaz Spor Okulları'na rekor katılım
    13. Düğün konvoyu kana bulandı: 3 ölü
    14. Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı..
    15. Borsa haftanın ilk gününü düşüşle..
    16. İBB iddianamesinde sanıkların..
    17. Kuruyemişte altın marka ödülü Göral’a
    18. BEÜ’den Zonguldak’a büyük katkı
    19. Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması..
    20. AK Gençlikten İsrail’e kınama bildirisi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir