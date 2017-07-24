3. Çevreyolunda altyapı çalışmaları tamamlandı

Adıyaman Belediyesi, uzun süredir 3. Çevreyolunun Atatürk Bulvarıyla bağlantısını sağlamak için sürdürdükleri çalışmalarda sona geldi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3. Çevreyolu Polisevi arkasından Siteler Mahallesine kadar devam eden altyapı çalışmaları tamamlandı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün tamamladığı çalışmalardan sonra kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ivedi bir şekilde asfalt serim çalışmalarına başladı.Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmaları yoğunlaştırdıklarını dile getirerek, “Kış mevsiminde sürdürdüğümüz çalışmaları, havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdık. Bu kapsamda 3.Çevreyolumuzun doğu çıkışını Atatürk Bulvarına bağlamak için asfalt serim çalışmalarına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmayı tamamlayarak yolu halkımızın hizmetine açacağız”dedi.