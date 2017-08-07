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3 Çeçen direnişçiden açıklama

Tahriru'ş Şam ile Ahraru'ş Şam arasındaki tartışmalarda taraf olmadıklarını belirten Çeçen komutanlar, 'Her grupla Esed rejimine karşı savaşmaya hazırız' dedi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:44
3 Çeçen direnişçiden açıklama

Suriye’de Esed rejimine karşı savaşan Çeçen gruplarının komutanları, son dönemde iki muhalif grup Tahriru’ş Şam Heyeti ile Ahraru’ş Şam Hareketi arasında meydana gelen çatışmalar hakkında ortak bir açıklama yayınladı.

Suriye’de faaliyet gösteren Ecnadu’l Kafkas komutanı Abdulhakim Şişani, Ceyşu’l Usra komutanı Selahattin Şişani, Cunudu’ş Şam komutanı Müslim Şişani ortak yayınlanan videolu açıklamada "Suriye’deki devrimciler arasında meydana gelen anlaşmazlıklarda taraf olmayacaklarının" altını çizerek, "hiçbir şekilde müdahale etmeyeceklerini" vurguladı.

“Çeçenlerin Suriye’ye gelmesinin altında yatan başlıca hedef, Suriyeli halka yardımcı olmaktır” denilen açıklamada yaşanan tartışma ve iç çatışmaların benzerine Çeçenistan’da da tanık olunduğu ve tanık olunmaya da devam edildiği ifade edildi.

Tahriru’ş Şam Heyeti ile Ahraru’ş Şam Hareketi arasında anlaşmazlıklar meydana geldiği sırada bazı haber ajansları ve sosyal medya hesaplarında Çeçen gruplarının da iç çatışmaya dahil olduğu yazılmıştı. Ancak yapılan açıklamada Cunudu’ş Şam lideri Müslim Şişani bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Öte yandan açıklamada Çeçen savaşçılarının, Esed rejimine karşı savaşacak bütün grupların yanında yer almaya hazır oldukları ifade edildi.

Yayınlanan videoda konuşan Çeçen liderler, Ecnadu’l Kafkas lideri Abdulhakim Şişani’yi Suriye’deki bütün Çeçen savaşçılarına genel sorumlu olarak tayin etti. Suriyeli gruplar ile Çeçenler arasında olası bir anlaşmazlıkta başvurulacak kişinin Abdulhakim Şişani olduğu kararlaştırıldı.

Söz konusu üç grubun Suriye’deki Çeçen savaşçıların tamamını teşkil ettiği biliniyor. Daha çok Lazkiye dağlarında faaliyet gösteren Çeçen grupların, Cisru’s Suğur ve Türkmen Dağı başta olmak üzere birçok operasyona katıldıkları belirtiliyor.

mepanews

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:44
  1. çeçen
  2. suriye
  3. savaş
  4. Çeçen komutanlar
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