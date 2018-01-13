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3 büyük savaş gören kışla için karar verildi

Osmanlı Devleti döneminde askeri amaçlı fabrika olarak Beykoz'da oluşturulan ve 3 büyük savaş gören kışla, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ne devredildi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 23:03
3 büyük savaş gören kışla için karar verildi

Uzun yıllar metruk halde kaldıktan sonra, 2012'de restorasyonu tamamlanan kışla binası, kültür merkezi veya vakıf binası olarak kullanılması gündemdeyken, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'ne devredildi ve sağlık araştırma enstitüsüne dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

20 DÖNÜM ÜZERİNE KURULU

İstanbul Boğazı'nda 20 bin metrekare arsa ve 4 bin metrekare kapalı alana sahip tarihi yapı, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü olacak. Türkiye'nin yurt dışına giden bilim adamlarına da enstitüde görev almaları çağrısında bulunulacak.

TIP ARAŞTIRMALARI MERKEZİ OLACAK

Sabah'ın haberine göre; Son teknolojiyle donatılacak enstitünün laboratuvarlarında biyoloji, genetik, bulaşıcı hastalıklar ve aşı geliştirme, kanser araştırmaları ve moleküler tıp alanlarında araştırmalar yürütülecek. Önümüzdeki aylarda açılışı yapılması planlanan enstitü, sağlık alanında buluş ve araştırmalara katkı sağlayacak.

3 BÜYÜK SAVAŞ GÖRDÜ

Beykoz Çayırı yanındaki tarihi kışlanın ön cephesinde bir kitabe, Osmanlı tuğrası, kemerli bir giriş kapısı ve kemerlerin oturduğu sütun başlıkları yer alıyor. Kesin yapılış tarihi bilinmeyen tarihi kışla, III. Sultan Selim dönemi ile birlikte sanayi kullanımına açıldı. Kışla, Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında yetimler yurdu (Dar'ül Etyam) olarak hizmet verdi, daha sonra askeriye tarafından kullanılmaya başlanan kışla İkinci Dünya Savaşı sonrasında da Beykoz Çayırı'nda konuşlanan askeri birliklere karargah işlevi gördü.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 23:03
  1. kışla binası
  2. kültür merkezi
  3. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
  4. Beykoz Çayırı
  5. Osmanlı tuğrası
  6. tarihi kışla
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