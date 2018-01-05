Hazinedar, 3 buçuk yılda servetine servet katmış!

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve 2 meclis üyesini, FETÖ ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırdı,.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'i görevden uzaklaştırdı. Hazinedar'ın, FETÖ ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 5393 sayılı belediye kanunun 47'nci maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Hazinedar ve diğer belediye görevlileriyle ilgili 8 konuda kiralama ihaleleri, 4 konuda imar işleri, 3 konuda işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları ve 4 konuda da ihale usulsüzlükleri nedeniyle soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

AÇIKLANAMAYAN ARTIŞ

Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda, Beşiktaş Belediyesi'nde büyük bir vurgun çarkı kurulduğu ve Hazinedar ile Belediye Meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin malvarlıklarında açıklayamadıkları artışlar olduğu vurgulandı. Raporlarda ayrıca; Beşiktaş Belediyesi'ne imar ve işyeri açmak için başvuran çok sayıda esnaf ve işadamından büyük miktarlarda "bağış" adıyla milyonlarca lira istendiği de belirlendi. Sosyetik aile Gülmanlar'ın sahibi olduğu Ortaköy'deki Nest Konakları sitesinde imar planında park alanı olarak görülen 3 dönümlük kamu arazisine yüzme havuzu, tenis kortu ve basketbol sahası inşa edilmesine göz yuman Hazinedar'ın, bu kıyak karşılığında Gülmanlar'ın Bodrum'da inşa ettiği lüks Doğalkaya evlerinden 2 buçuk milyon euroluk villa aldığı tespit edildi. Aynı siteden Sipahi'nin de bir villa aldığı ve ikisinin 2 yıldır bu sitede tatillerini geçirdiği belirlendi. Villanın tapusunu üzerine almayan Hazinedar'ın 2 yıldır buraya tatile gittiği ve site yönetimine kendi banka hesabı üzerinden düzenli olarak aidat gönderdiği belirlendi.

İŞÇİYE PARAVAN ŞİRKET

Hazinedar ayrıca çocukluk arkadaşı, tekstil işçisi Engin Denizli adına 2015'te bir paravan şirket kurdurdu. Hazinedar'ın bu şirket adına Ortaköy ve Arnavutköy'de 2 adet altı dükkanlı villa ve 2 katlı apartman satın aldırdığı tespit edildi. Hazinedar'ın, İstanbul'un gözde mekanlarından Kuruçeşme'de de menfaat karşılığı imar yolsuzluklarına göz yumduğu belirtildi. Kuruçeşme'deki Fahham adlı işletmeye Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün olumsuz görüşüne ve emniyet ve kaymakamlığın da itirazına rağmen 2016'da usulsüz işyeri ruhsatı verildi. Fahham'ın ortaklarının Türkiye'de bile yaşamadığı, ikametlerinin Almanya ve Dubai olmasını da şüpheli bulan müfettişler, bu işletmenin perde arkasındaki sahibinin Hazinedar olma ihtimalini araştırıyor. Ulaşılan bilgilere göre Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı şöyle işledi:

'SORMA VER' PARASI

Yolsuzluk iddialarının odak noktasındaki isim, Belediye Meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi. Mülkiye Teftiş Kurulu'na verilen bir şikayet dilekçesinde belediyeye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak için dilekçe veren bir işadamına sözlü olarak; "Bu işleri Hüseyin Avni Sipahi ile görüşün" denildi. Sipahi kapısını çalan işadamından 350 bin dolar para istedi. İtiraz üzerine "350 bin TL yapalım o zaman" diyen Sipahi'nin, işadamının "Ben bu parayı vermem. Her şeyim yasal. Suç duyurusunda bulunacağım" karşılığını vermesi üzerine, "Orayı başına yıkarım" dediği bilgisine yer verildi. Sipahi'nin, yetkisi olmadığı halde, imar ve ruhsat işlemlerine baktığıda raporda yer aldı. Başkan Yardımcısı Mürüvvet Günday'ın dar bir tekel bayisinden ruhsat için 50 bin TL para istediği ortaya çıktı.

ÇANTACI MECLİS ÜYESİ

Beşiktaş Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Çetin Kırışgil'in kayıt dışı paraları, başkan Hazinedar'a getiren çantacısı olduğu belirtildi. Başkanın dikkat çekmemek için haksız edinilen malvarlıklarını başka isimler üzerine geçirdiği de müfettişler tarafından tespit edildi. Belediyeten taşıma ihalesini alan firmadan her ay 100 bin TL açıktan para alınıp Kırışgil'e getirildiği, onun da parayı Hazinedar'a ilettiği iddia ediliyor.

DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE LONDRA'YA UÇTU

Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasında FETÖ bağı da etkili oldu. Müfettişler Hazinedar'ın 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasından bir gün önce Londra'ya gittiğini belirledi. Hazinedar, kalkışma başarısız olunca 2 gün sonra Türkiye'ye döndü.

2 AY İÇİNDE BÜYÜKŞEHİR'E BAŞKAN OLACAĞIM

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma sebebiyle 15 Temmuz sonrasında yurt dışına çıkış yasağı konulan Hazinedar'ın, darbeden 3 hafta önce yakın çevresine "2 ay içinde Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım" dediği belirlendi. Yazar Talip Doğan Karlıbel, bu bilgiyi mülkiye müfettişlerine aktardı.

YASAK GELİNCE KARDEŞİNİ DEVREYE SOKTU

Hazinedar darbe kalkışmasından sonra yurtdışına çıkış yasağı konulunca, çareyi özel kalem müdürü yaptığı kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç'ı göndermekte buldu. Pelin Başlangıç'ın 15 Temmuz 2016'dan bugüne bir buçuk yıl içinde tam 7 kez yurtdışına çıktığı tespit edildi. Başlangıç'ın bu sürede 3 kez Londra'ya, birer kez İtalya, Fransa, İsviçre, Yunanistan'a gittiği tespit edildi.

DARBE ÖNCESİ 3 KEZ ABD, 1 KEZ İSRAİL'E

Başkan Murat Hazinedar'ın, 15 Temmuz öncesinde 2015 ile Temmuz 2016'ya kadar bir buçuk yıl içinde 3 kez ABD'ye, 1 kez İsrail'e, 5 kez de Londra'ya gitmesi dikkat çekti. Kendisinin bu seyahatlerinin sıklığı ve yurtdışı yasağının ardından kızkardeşinin Londra diğer seyahatlerini şüpheli bulan müfettişlerin görüşü doğrultusunda kara para aklanma ihtimali değerlendirmeye alındı ve MASAK devreye sokuldu.

SUÇ DOSYASI KABARIK

FETÖ üyesi olmak

Rüşvet almak

İhalelerde yolsuzluk

Zorla bağış toplamak

Görevi kötüye kullanmak

SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Belediye Başkanı seçildiği 30 Mart 2014'ten bugüne geçen 3 buçuk yılda hayatın olağan akışına aykırı bir malvarlığına kavuştuğu tespit edilen Murat Hazinedar'ın sahip olduğu gayrimenkullerin değerinin 200 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Hazinedar'ın yakın arkadaşı Meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin malvarlığının ise 1 milyar doların üzerinde olduğu tespit edildi.

TARAF'A MİLYONLUK KIYAK

Hazinedar'ın, FETÖ'nün TSK'yı hedef alan Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında sahte belge ve bilgilerle aktif rol oynayan Taraf gazetesinin sahibi olduğu Alkım Kitabevi'ne milyonlarca liralık kıyak geçtiği raporda yer aldı. Alkım Kitabevi'nin Beşiktaş'taki yayınevinde, içkili restoran ruhsatının verilmesi kanunlara aykırı bulundu. Hazinedar'ın ikamet ettiği Itri Sokak'taki 2 ev ile ilgili imar usulsüzlüğü yaptığı da müfettişlerce belirlendi. Ruhsatsız yapılan binanın ruhsatının sonra çıkartıldığı ve etraftaki duvarların da kaçak inşa edildiği ortaya çıkartıldı. Ayrıca; özel bir eğitim kurumunun 2015'te yapmak istediği eklentiye imara aykırı olduğu halde izin verildiği ve bunun da imar kanununa aykırı olduğu belirlendi. (Sabah)