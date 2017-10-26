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3 binden fazla mülteci perişan durumda

BMMYK Yunanistan Sözcüsü Cheshirkov, Yunan adalarında kışa uygun olmayan şartlarda kalan sığınmacı sayısının 3 binin üzerinde olduğunu söyledi.

26 Ekim 2017 Perşembe 16:48
3 binden fazla mülteci perişan durumda

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yunanistan Sözcüsü Boris Cheshirkov, Yunan adalarında kışa uygun olmayan şartlarda kalan sığınmacı sayısının 3 binin üzerinde olduğunu söyledi.

Cheshirkov, bölgede kış şartlarının etkisini göstermeye başladığını belirtti. Kış öncesi adalarda bulunan sığınmacılar için zamanın daraldığına dikkati çeken Cheshirkov, "Soğuk havalar ve yağışlar yaklaşıyor. Kamplardaki yoğunluğun azaltılması öncelik olmalı." uyarısında bulundu.

Cheshirkov, sığınmacı kamplarındaki aşırı yoğunluğa işaret ederek, "Midilli, Sakız ve Sisam'daki kamplarda ve çevresindeki çadırlarda, derme-çatma barınaklarda ısınma olanağından yoksun 3 binden fazla sığınmacı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Cheshirkov, "Aralarında küçük yaşta çocukları bulunan aileler ve hamile kadınların da bulunduğu insanlar uygun olmayan koşullarda barınıyor." dedi.

"Sığınmacı kamplarının kapasitesi yetersiz"

Sığınmacılara destekte bulunan sivil toplum kuruluşu Arsis'in Sakız Adası'ndaki sorumlusu Panagiotis Paçopoulos da sığınmacı kamplarındaki kapasitenin çok yetersiz olduğunu kaydetti.

Paçopoulos, Ada'da binlerce insanın kalması için sadece bir kamp bulunduğunu belirterek, "Kapasite yetersiz. Burada durum oldukça zor. Konteynırlar yerine bu insanlar için kamp çadırları getirildi." şeklinde konuştu.

Adalarda 15 bin sığınmacı başvuru sonucunu bekliyor

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki mutabakat çerçevesinde adalarda tutulan ve iltica işlemlerinin sonuçlanmasını bekleyen sığınmacıların sayısı yaklaşık 15 bin civarında.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 16:48
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