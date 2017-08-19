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3 bin yılda bir açtığı iddia ediliyordu... Çanakkale'de görüntülendi

Çanakkale'de üç bin yılda bir açan udumbara çiçeği Umurbey şeftalisinde görüntülendi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:40
3 bin yılda bir açtığı iddia ediliyordu... Çanakkale'de görüntülendi

 Çiçeği bulan Ceyda Karadağ, "Dün şeftali yerken üzerindeki bu çiçeği gördüm ve çok şaşırdım. Zaten bu çiçeği ilk kez Avatar filminde görmüştüm. Mutluluğu yakalayanların üzerinde oluyordu bu çiçek. Dünyada sadece 15 tane varmış" dedi.

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Ceyda Karadağ'ın, babasının bir arkadaşından aldığı Umurbey şeftalisini yerken dikkatini bir şey çekti. Yaptığı araştırmalarda, şeftalinin üzerindeki figürün udumbara çiçeği olduğunu öğrenen Karadağ, bu durumu ailesiyle paylaştı. Moleküler biyoloji ve genetik bölümüne ilgisi olduğu için udumbara çiçeği hakkında araştırma yaptığını belirten Ceyda Karadağ, "Dün şeftali yerken üzerindeki bu çiçeği gördüm ve çok şaşırdım. Zaten bu çiçeği ilk kez Avatar filminde görmüştüm. Mutluluğu yakalayanların üzerinde oluyordu bu çiçek. Dünyada da 15 tane varmış sadece. Yemek üzereyken dikkat ettim ve bu çiçeğe benzediğini görünce internetten araştırma yaptım. Aynı olduğunu gördüm. O çiçek olduğunu görünce çok mutlu oldum. Bu konulara hevesli olduğum için udumbara çiçeği olduğunu düşünüyorum, ama yine de birilerine göstereceğim. Çiçeği saklamayı düşünüyorum" dedi.

Udumbara çiçeği nedir? Gerçek ortaya çıktı

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:40
  1. Çanakkale
  2. çiçek
  3. şeftali
  4. GÜNCEL Haberleri
  5. udumbara çiçeği
  6. Ceyda Karadağ
  • BetoBeto2 sa önce
    "halil" ve "yücel" ALLAH akil fikir versin sizlere..ilim ile bilimde cooook uzaklardasiniz!!!
  • halilhalil3 sa önce
    cok komik 3 bin yilda bir aciyormus, cicek kac sene yasiyorki deki 20 sene deki 500 sene ama 3 bin asla deyil, fake haber
  • yücelyücel4 sa önce
    3000 yıl önce kim görmüş bu çiçeği
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