3 bin yılda bir açıyor! Çanakkale'de görüntülendi

Çiçeği bulan Ceyda Karadağ, "Dün şeftali yerken üzerindeki bu çiçeği gördüm ve çok şaşırdım. Zaten bu çiçeği ilk kez Avatar filminde görmüştüm. Mutluluğu yakalayanların üzerinde oluyordu bu çiçek. Dünyada sadece 15 tane varmış" dedi.

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Ceyda Karadağ'ın, babasının bir arkadaşından aldığı Umurbey şeftalisini yerken dikkatini bir şey çekti. Yaptığı araştırmalarda, şeftalinin üzerindeki figürün udumbara çiçeği olduğunu öğrenen Karadağ, bu durumu ailesiyle paylaştı. Moleküler biyoloji ve genetik bölümüne ilgisi olduğu için udumbara çiçeği hakkında araştırma yaptığını belirten Ceyda Karadağ, "Dün şeftali yerken üzerindeki bu çiçeği gördüm ve çok şaşırdım. Zaten bu çiçeği ilk kez Avatar filminde görmüştüm. Mutluluğu yakalayanların üzerinde oluyordu bu çiçek. Dünyada da 15 tane varmış sadece. Yemek üzereyken dikkat ettim ve bu çiçeğe benzediğini görünce internetten araştırma yaptım. Aynı olduğunu gördüm. O çiçek olduğunu görünce çok mutlu oldum. Bu konulara hevesli olduğum için udumbara çiçeği olduğunu düşünüyorum, ama yine de birilerine göstereceğim. Çiçeği saklamayı düşünüyorum" dedi.