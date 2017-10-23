3 bin gıda firmasına ceza kesildi

İstanbul Perakendeciler Derneği'nden (İstanbul PERDER) yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından Kavacık'aki bir otelde "Denetimlerdeki Farklılılar" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan Karaca, yıl içerisinde kent genelinde yaptıkları denetimler hakkında bilgi verdi.

İstanbul'da yaklaşık 107 bin işletme bulunduğunu aktaran Karaca, 107 bin işletmenin 51 bin 65'inin satış yeri olduğunu, bunların da 23 bin 200'ünü irili ufaklı market ve benzeri iş yerlerinin oluşturduğu bilgisini verdi.

Yılbaşından bu yana yapılan 107 bin iş yerinde 135 bin denetimin 26 binini söz konusu market ve benzeri iş yerlerinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Denetim yaptığımız firmaları önce uyarıyoruz. Dikkate almayanlara yasanın öngördüğü şekilde ceza kesiyoruz. Yaklaşık 3 bin gıda işletmesine idari para cezası kestik. Bunların üçte birinin nedeni hijyen esaslarına aykırılıktır. En fazla tespit ettiğimiz ikinci uygunsuzluk ise kayıtsız faaliyet göstermek. Her geçen yıl resmi kontrole tabi tuttuğumuz işletme sayısı artarken, idari yaptırım uyguladığımız işletme sayısında oransal düşüş gözlemekteyiz.

Marketlerimizin ve diğer iş yerlerimizin mevzuata uyum konusundaki çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Denetimlerde idari para cezası uygulamak zorunda kaldığımız işyeri oranının giderek daha da düşeceğine inanıyorum."

"YÖRESEL ÜRÜNLERİN KORUNMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

İstanbul PERDER Başkanı Ramazan Ulu ise dernek üyesi 45 market zincirinin 1506 şubede vatandaşın kaliteli ve sağlıklı ürüne en uygun fiyata ulaşabilmesi için çalıştığını belirterek, marketlerde 28 bin 750'nin üzerinde personel istihdam ettikelri bilgisini verdi.

Ulu, ülkenin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğin çözümüne sundukları katkıdan dolayı dururlu olduklarını kaydederek, "Fazladan bir gencimizi istihdam ordusuna kattığımızda en az o kardeşimiz kadar biz de mutlu oluyoruz. İstanbul'un yerli marketleri olarak bir taraftan da yöresel ürünlerimizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Yöresel ürünlerimizin, halkımızın alın terinin fabrikasyon ürünler karşısında ezilmesini istemiyoruz. Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın da desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Panelde söz alan perakendeciler de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın mevzuat ve uygulamalar konusunda kendilerini daha fazla bilgilendirmesi konusunda destek istedi.