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3 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da polisin bir araçta yaptığı aramada piyasa değeri 25 bin TL olan 3 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:23
3 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yaptıkları yol kontrollerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan toplam 3 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:23
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Batman
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