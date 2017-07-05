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3 bakanlıkta yeni atama

Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabi Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:02
3 bakanlıkta yeni atama

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, Karaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin Botsalı, başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Erdoğan Sert ile kurumun Genel Müdür Yardımcısı Bünyamin Bakır, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mithat Cansız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliğine Ayşegül Atmaca atandı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:02
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