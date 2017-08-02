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3 aylık eşini öldüren adamın müebbet hapsi isteniyor

Bursa’nın Gürsu ilçesinde 3 aylık eşini 10 bıçak darbesiyle öldüren koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:03
3 aylık eşini öldüren adamın müebbet hapsi isteniyor

Geçen mart ayında meydana gelen olayda, 3 ay önce kaçarak evlenen Mehmet Adıyaman (19) ve eşi Deniz Güneş Adıyaman (18), Gürsu ilçesinde bir parkta ’kıskançlık’ sebebinden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Adıyaman yanında bulunan bıçağı eşinin 10 yerine sapladı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan katil zanlısı koca ’kasten eşini öldürmek’ suçundan sevk edildiği Nöbetçi Bursa 1. Sulh Hukuk Hakimliği’nce tutuklandı.

Mahkemedeki ifadesinde Mehmet Adıyaman, “Eşimi çok seviyordum. Kıskanıyordum. Ölümüne sebep olduğum için pişmanım” demişti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

Cumhuriyet savcısı Mehmet Adıyaman, hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Sanık, önümüzdeki günlerde Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten eşini öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle hakim karşısına çıkacak.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:03
  1. Bursa
  2. Adıyaman
  3. Gürsu
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