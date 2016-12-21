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3 aylık bebeği fareler yedi!

Güney Afrika'da şoke edici bir vahşet yaşandı. 26 yaşındaki ikiz bebeği olan bir anne, bebeklerinden birini evde bıraktı. Sorumsuz anne, döndüğünde bebeğinin bir fare tarafından kanlar içinde bırakıldığını ve hayatını kaybettiğini gördü.

3 aylık bebeği fareler yedi!
Eklenme: 21 Aralık 2016, 20:14
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Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde 26 yaşında ismi açıklanmayan bir kadın, ikiz bebeklerinden birini evde bırakarak gece kulübüne gitti. 3 aylık bebeklerden kız olanı yanına alıp erkek olanı evde bırakan kadın, döndüğünde vahşet dolu bir görüntü ile karşılaştı.

"Bebeğin cesedinde dev farenin izleri vardı"

İngiliz Sun gazetesinde yer alan habere göre, 26 yaşındaki kadın eve döndüğünde bebeğinin kanlar içinde kalan cesediyle karşılaştı. Çığlıklar atarak ağlamaya başlayan kadının sesini duyan komşuları, dehşet olayı şu sözlerle anlatı: "Zavallı bebeğin dili, gözleri ve parmakları kemirgenler tarafından yenmişti. Küçük bedeninin bazı parçaları kayıptı. Cesedin kalan kısmında dev farelerin ısırık izleri ve yaralar olduğunu fark ettik.

"Bu kadın hapiste çürümeli"

Kadına tepki gösteren komşuları, "Bu kadın hapiste çürümeli, annelik yapmasına izin verilmemeli" ifadelerini kullanarak, "Bu bölgede çok sayıda dev fareler var. Kadın sorumsuzluğu anlaşılmasın diye 'Bebeğim yandı' dedi. Ama biz bebeğin cesedini gördük. Bunu kesinlikle fareler yaptı. Bebekleri evde bırakıp, geç saatlere kadar gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'da benzer bir olay, 2011 yılında da yaşanmıştı. Başkent Cape Town'da 2011 yılında Lunathi Dwadwa isimli bir bebeği de fare yemişti.

 
EtiketlerGüney AfrikaCape Town
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