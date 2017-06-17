3 aylık bebeğe böbrek ameliyatı

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir özel hastanede kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyonla 3 aylık bebeğin böbreğindeki taşlar alındı, böbrek yolu darlığı giderildi.

Hanım ve Rıfat Bayar çifti, 3. çocukları olarak dünyaya gelen Abdullah isimli bebeklerinin, idrarında yanma, bulantı, kusma ve kilo alamama şikayetleri nedeniyle Artuklu ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu.

Abdullah bebek, özel hastanede üroloji uzmanı Op. Dr. İsrafil Ağaoğlu tarafından muayene edildi. Çekilen ultrasonda bebeğin sol böbreğinde taşlar ve daralma tespit edildi.

Ağaoğlu ve ekibince 1 saat 15 dakika süren operasyonda, 3 aylık bebeğin böbreğindeki 2-3 taş alındı ve daralma yeni yol açılarak giderildi.

İsrafil Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, üç aylık bebekte, doğumundan bu yana sık sık huzursuzluk, yüksek ateş ve idrar yolu enfeksiyonu şikayetlerinin baş gösterdiğini anlattı.

Kendi hastanelerinde ve çeşitli hastanelerde yapılan tetkiklerin ardından hastaya sol böbrek taşı ve böbrek çıkış yeri darlığı (UPJ) teşhisinin konulduğunu aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Böbrek yolu darlığı anne karnında başlayan bir hastalık. Böbrek dokusu kaybına neden olur. Bir an önce ameliyat edilip bu yolun yeninden açılması gerekiyordu. Abdullah bebek için 3 gün önce özel bir ameliyat gerçekleştirdik. Üç aylık bebeğe böbrek havzasının idrar kanılana geçiş yerindeki darlık nedeniyle yeni bir yol yapma operasyonu yaptık. Sol böbrekte 2-3 taş vardı. Taşlarını da aldık. İlk kez 3 aylık bir bebeğe böyle bir ameliyat gerçekleştiriyoruz."

Çok zor bir operasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Ağaoğlu, ekibi ile 1 saat 15 dakika süren ameliyatta herhangi bir komplikasyon yaşamadıklarını ve ameliyatın başarılı bir şekilde sona erdiğini anlattı.

"Çok ince bir ameliyat. Mikroskop altında yaptık"

Yıllardır çeşitli operasyonları gerçekleştiklerini ancak ilk defa bu yaşta bir hastasının olduğuna işaret eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Daha önce 9 aylık bir bebeği ameliyat etmiştik. Ama bu üç aylık bebeğimiz, zor bir ameliyattı. Damar yolları çok kısa ve küçük. Çok ince bir ameliyat. Mikroskop altında yaptık. Açık bir yöntem kullandık ama toplamda 3 santimlik bir kesi ile yaptık. İşlem güzel ve başarılı oldu. Kan takmak zorunda kalmadık. Bugün de Allah'ın izni ile taburcu ediyoruz."

Ağaoğlu, cerrahi operasyonlarda komplikasyonlarla karşılaşılabileceğine, halkın bunları sağduyu ile yaklaşması doktorlarına güven gerektiğine işaret ederek, "Dünyada yapılan bütün ameliyatlar bu bölgede de yapılabilir. Buradaki doktorlarımıza güvenmemiz lazım. Öz güvenle rahat çalışmalarına olanak sağlamak lazım." dedi.

Anne Hanım Bayar ise doktorların anne karnındayken bebeğinin böbrek yolunda darlığın olduğunu ve ilk fırsatta tedavi edilmesi gerektiğini ilettiğini söyledi.

Mardin'de ve Diyarbakır'da hastanelere gidip gerekli tetkiklerin yapıldığını ifade eden Bayar, "İsrafil Hocamızın yanına geldik. Hocamız müdahaleyi yapacağını söyledi. Biz de kendisine güvendik. Ameliyatını gerçekleştirdik. Allah'a şükür bebeğimiz iyi. Şimdi artık idrarı geliyor. Bebeğim her gün ağlıyordu. Duramıyordu yerinde. Ameliyat öncesi ilk başta korktuk biraz tedirgin olduk ama Allah'a şükürler olsun çok güzel geçti." dedi.