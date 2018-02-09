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Erdoğan Ömer Özmen'i yeniden Aydın İl Başkanlığı'na atadı

AK Parti eski Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, görevden ayrıldıktan yaklaşık 3 ay sonra AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Aydın İl Başkanlığı'na atandı.

09 Şubat 2018 Cuma 09:49
Erdoğan Ömer Özmen'i yeniden Aydın İl Başkanlığı'na atadı

Geçen 10 Kasım'da, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Aydın İl Başkanı olarak atanan 22'nci ve 23'üncü dönem Milletvekili Ahmet Ertürk'ün, 3'üncü ayını doldurmadan sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklaması sonucunda Nedim Kaplan, Mehmet Arkun, Ömer Özmen ve Cengiz Altıntaş Cumhurbaşkanlığı tarafından Ankara'ya çağrıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda Ömer Özmen, yaklaşık 3 ay önce bıraktığı görevine yeniden atandı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:49
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. ömer özmen
  3. AK Parti

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