Türkiye yatırımda Avrupa 5.'si oldu

TBAA Başkanı Baybars Altuntaş, "Avrupa’nın 5’inci melek yatırım devi haline gelen Türkiye, 2016 yılında Fransa, Rusya ve İtalya’yı sollayarak müthiş bir atılım yaptı" dedi.

Türkiye’deki melek yatırım pazarı büyümesini sürdürüyor. 2012’de ilk 30 ülke arasında yer alamayan Türkiye, Avrupa Melek Yatırımcılar Ağı’nın (EBAN) açıkladığı son rapora göre, 2016’da 5 basamak birden yükselerek 5’inci sıraya çıktı. Rapora göre ilk 4 ülke İngiltere, İspanya, Almanya ve Finlandiya olarak sıralandı.

Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği (TBAA) Başkanı Baybars Altuntaş, İspanya’nın Malaga şehrinde 2016 yılı Avrupa Melek Yatırım İstatistikleri ve Compendium Raporu’nun açıklandığını hatırlattı. Bu rapora göre, Türkiye’nin 5 basamak birden yükselerek Avrupa’nın en büyük 5’inci büyük melek yatırım pazarı haline geldiğini dile getiren Altuntaş, “İngiltere, İspanya, Finlandiya ve Almanya’dan sonra Avrupa’nın 5’inci melek yatırım devi haline gelen Türkiye, 2016 yılında Fransa, Rusya ve İtalya’yı sollayarak müthiş bir atılım yaptı. 2012 yılında EBAN’ın yönetim kurulu üyesi olduğumda, Türkiye’nin adı ilk 30 ülke içinde dahi geçmiyordu.

Şimdi, nereden nereye dedirtecek bir başarıyı hep beraber paylaşmanın sevincini yaşıyorum. Geçen yıl, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Borsa İstanbul’da yaptığı bir konuşmayı hatırlıyorum: ‘Türkiye, melek yatırımcılıkta Avrupa’nın ilk 3 ülkesi arasına girecek’ demişti. Gerçekten de neredeyse girdik bile. İşin daha ilginci, Avrupa Birliği’ne almadıkları Türkiye, erken aşama sermaye piyasalarında AB üyesi 25 ülkeyi sollamış durumda” dedi.

MELEK YATIRIMCI NEDİR?

Melek Yatırımcı, henüz yolun başında olan (Start-up) bir iş fırsatına yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişidir. ... Bazı uzmanlar ise Melek Yatırımcı kavramını, “girişimcinin melekleri” şeklinde ifade etmektedir.