3 ABD askerini öldüren çavuşa müebbet hapis

Askeri mahkeme 39 yaşındaki Marik Tavaiha'yı, 4 Kasım'da ülkenin güneyindeki El Cefr'de yer alan Kral Faysal üssüne girmek üzere bekleyen ABD'li askeri danışmanlara ateş açarak öldürmekten suçlu buldu. Daha önce 20 yıl ağır cezaya mahkum edilen Tavaiha'nın cezası ömür boyu hapse çevrildi.

Söz konusu asker aynı zamanda askeri hizmetten uzaklaştırılmış ve çavuş olan rütbesi düşürülmüştü. Marik Tavaiha'ya "kasten adam öldürme", "silahlı kuvvetlerin şeref ve itibarına leke sürme" ve "askeri emirleri ihlal etme" suçlamaları yöneltilmişti.

Tavaiha, üsse yönelik bir saldırı olduğunu sanarak ateş açtığını söylemiş ve kendisini savunmuştu. Bir Ürdünlü askerin de yaralandığı olayın failinin El Kaide ya da DEAŞ gibi bir grupla irtibatı tespit edilememişti.

ABD bu saldırıyı "yeşil maviye karşı" saldırısı olarak nitelemişti. ABD, müttefik silahlı kuvvet mensuplarının ABD askerlerine gerçekleştirdiği içeriden saldırılara bu ismi veriyor.



2 binden fazla ABD askeri personeline ev sahipliği yapan Ürdün'de yaklaşık iki yıl önce de bir polisin açtığı ateşte iki ABD'li askeri eğitmen, dört Ürdünlü ve bir Lübnanlı yaralanmıştı. Ürdünlü polis olay yerinde vurularak öldürülmüştü.

mepanews