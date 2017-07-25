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3 ABD askerini böyle vurdu

Ürdün'de ABD askerlerinin bir Ürdünlü asker tarafından vurulma anına ilişkin görüntüler yayınlandı.

25 Temmuz 2017 Salı 15:08
3 ABD askerini böyle vurdu

Ürdün ordusu, bir askerinin 3 Amerikan askerini öldürdüğü anı gösteren görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Sputnik Türkçe'de geçen habere göre; Askeri mahkeme 39 yaşındaki Marik Tavaiha'yı, 4 Kasım'da ülkenin güneyindeki El Cefr'de yer alan Kral Faysal üssüne girmek üzere bekleyen ABD'li askeri danışmanlara ateş açarak öldürmekten suçlu bulmuştu. Daha önce 20 yıl ağır cezaya mahkum edilen Tavaiha'nın cezası ömür boyu hapse çevrilmişti.

Söz konusu asker aynı zamanda askeri hizmetten uzaklaştırılmış ve çavuş olan rütbesi düşürülmüştü. Marik Tavaiha'ya "kasten adam öldürme", "silahlı kuvvetlerin şeref ve itibarına leke sürme" ve "askeri emirleri ihlal etme" suçlamaları yöneltilmişti.

Tavaiha, üsse yönelik bir saldırı olduğunu sanarak ateş açtığını söylemiş ve kendisini savunmuştu. 

ABD bu saldırıyı "yeşil maviye karşı" saldırısı olarak nitelemişti.

Video kamuoyuyla paylaşılmadan önce Amerikalı askerlerin ailelerine gösterildi.

Görüntülerde Amerikan konvoyunun üssün girişinde ateşe maruz kaldığı dikkat çekiyor.

Bir ara Amerikan ordusundan iki kişinin araçtan çıkarak saklanmaya çalıştıkları görülüyor. Askerler ellerini kaldırıyor ancak ateş devam ediyor.

Yakınlarının ifadesine göre kapıda bekleyen ilk araçta olan ve olayda hayatlarını kaybedenlerden Matthew Lewellen ile Kevin McEnroe açılan ateşte ilk vurulanlar oluyor.

Ölen diğer asker James Moriarty de bir başka askerle saklanmak için bulundukları araçtan dışarı çıkıyor ve tabancasıyla karşılık veriyor. Yakınları, askerlerin vurulmadan önce kendilerinin dost olduklarını bağırarak söylediklerini belirtiyor, buna rağmen ateşin devam ettiğini söylüyor.

ıslahhaber

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 15:08
  1. ürdün
  2. abd
  3. abs askerleri
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