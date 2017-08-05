29 kaçak yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden lastik botla, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29 Suriyeli yakalandı.05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:08
Ayvacık İlçesi Kadırga Burnu Mevkii'nden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29 Suriyeli, Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 8 Bot Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Kaçaklar, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Karakoldaki işlemlerin ardından 29 kaçak, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.