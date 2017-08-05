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29 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden lastik botla, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29 Suriyeli yakalandı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:08
29 kaçak yakalandı

Ayvacık İlçesi Kadırga Burnu Mevkii'nden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29 Suriyeli, Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 8 Bot Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Kaçaklar, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Karakoldaki işlemlerin ardından 29 kaçak, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:08
  1. çanakkale
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  3. kaçak
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