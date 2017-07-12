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29 ilde DEAŞ operasyonu: 233 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel müdürlüğü 29 ilde yapılan DEAŞ operasyonlarında 233 kişinin gözaltına alındığına açıkladı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:09
29 ilde DEAŞ operasyonu: 233 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 233 şahıs gözaltına alındı. Konya Meram ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ terör örgütü mensubu bir şahsın yakalanması için düzenlenen operasyonda, binada bulunan şahısların güvenlik güçlerine silahla mukavemet göstermesi neticesinde çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi. 4 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenlenen binada yapılan aramada ve örgüt mensuplarının üzerinden; 5 adet AK-47 (kalaşnikof) uzun namlulu tüfek, bir adet tabanca, 4 kilogram patlayıcı madde ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ülke genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 25 yabancı şahıs haklarında gerekli idari işlemler yapılmak üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:09
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