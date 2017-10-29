29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün tüm yurtta kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 94’üncü yaşı coşkuyla kutlandı. İlk resmi tören Anıtkabir'de yapıldı.

Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek yargı temsilcileri, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi parti temsilcileri, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

KIŞ BAHÇESİNDE RESEPSİYON



Erdoğan’ın Beştepe’deki ‘kış bahçesi’nde vereceği resepsiyona siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin de aralarında bulunduğu 2 bin kişi davet edildi.

Balıkesir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94. yılı Balıkesir’de düzenlenen törenlerle kutlandı. Coşkunun yaşandığı kutlamalarda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterileri sergilendi ve resmi geçit töreni düzenlendi.



Kars

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94. yılı yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı töreni Valilik makamında Vali Vekili Mehmet Halis Aydın’ın, tebrikleri kabulüyle başladı.

Iğdır

Sabah saatlerinde başlayan kutlamalar, Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Zübeyde Hanım Bulvarı’nda devam eden program, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Vali Ünlü törene katılanların bayramını kutladı.



Sakarya

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Sakarya’da da coşkuyla kutlandı. Yağan yağmur, törenlere engel olmadı.

Hatay

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94. yıl dönümü törenle kutlandı. Program öncesinde Hatay Valiliği’nde Vali Erdal Ata tarafından tebrikler kabul edildi. Havanın yağışlı olması nedeniyle Antakya Spor Salonu’nda yapılan etkinlikler, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz ve il protokolünün katılımıyla, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Amasya

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94. yıl dönümü coşku ile kutlandı. Yavuz Selim Meydanı’ndaki törende Vali Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir halkın bayramını kutladı.Folklor gösterileri ve şiirlerin okunmasının ardından vatandaşların ellerindeki Türk bayraklarıyla takip ettiği tören yapılan resmi geçitle son buldu.

Niğde

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Niğde’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ömer Halisdemir Meydanında düzenlenen törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: “Türk Milletinin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak kurduğu Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümü olan bu günü, millet olarak hep birlikte büyük bir coşku, sevinç ve mutlulukla kutluyoruz” dedi.

Erzurum

Erzurum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Havuzbaşı’nda düzenlenen törenle kutlandı.Törende mehter ve bando ekibi birlikte çalıp söyledi, ‘Sarı Gelin’ türküsü Cumhuriyet Bayramı kutlamasına renk kattı.

Mersin

Mersin’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 94. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Törende, Mersinliler bayraklarla cumhuriyet coşkusu yaşarken, Mersin protokolü de bu coşkuya ortak oldu.