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29 Aralık okullar tatil mi? İl il kar tatili haberleri

Yurt genelinin yoğun kar yağışı içine girmesi sebebiyle 29 Aralık perşembe günü hava nasıl olacak? Kar yağışı haberlerinin ardından okullar tatil olacak mı sorusu gündeme geldi. İşte okulların tatil olacağı tüm illerin listesi

29 Aralık okullar tatil mi? İl il kar tatili haberleri
Eklenme: 29 Aralık 2016, 00:12
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 29 Aralık perşembe günü yurt genelinde yoğun kar yağışı yaşanacak. Peki kar yağışı etkisi altına giren illerde okullar tatil olacak mı? Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde etkili olması beklenen kar haberlerinin ardından okulların tatil edilmesi gündeme geldi.

29 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Erzincan, Sivas, Tokat, Amasya, Yozgat, Kayseri, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kastamonu, Karabük, Bartın, Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Karaman, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Bursa, Yalova, Zonguldak, Kahramanmaraş, İstanbul, Edirne, Tekirdağ Kırklareli'de yoğun bir şekilde kar yağışı bekleniyor. Peki kar yağışı ile birlikte okulalar tatil olacak mı?

29 Aralık perşembe günü itibariyle hangi okullarda kar tatili olacağına ilişkin valiliklerden resmi açıklama gelmedi. Okulların tatil olması durumunda haber7.com'dan öğrenebilirsiniz.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Ankara genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Ankara'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Açıklamada "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır." İfadeleri yer aldı.

Ankara Valisi Erkan Topaca kar tatilini, öğrencilere resmi Twitter hesabından duyurdu. Vali Topaca paylaştığı Tweet'te "Sevgili öğrenciler, kar yağışı dolayısıyla 29/12/2016 tarihinde, okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller dilerim" ifadelerini kullandı.

TATİL OLAN DİĞER İL VE İLÇELER

Isparta’da etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi ve bağlı köylerle, Yalvaç ve Sütçüler ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

Manisa'nın Selendi, Sarıgöl, Kula ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime perşembe ve cuma günü ara verildiği bildirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde taşımalı sistemle öğrenim gören öğrenciler için yarın okullar tatil edildi.

Denizli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 ilçede okullar yarın tatil edildi. Çameli ilçesinde taşımalı eğitim, Babadağ, Güney ilçeleri, Serinhisar Kocapınar Mahallesi, Buldan merkez ve Yenice dışındaki okullar ile taşımalı servisler, Pamukkale ilçesine bağlı Akcapinar, Uzunpinar, Gözler, Güzelpınar, Akdere, Belenardiç Mahallelerindeki okullar, Acıpayam’da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Çardak Söğüt Mahallesi ve taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilere bir gün tatil edildiği duyuruldu.

İSTANBUL İÇİN AÇIKLAMA

Meteoroloji dün de İstanbul için kar uyarısı yapmıştı. Verilen bilgiye göre İstanbul'da bu geceden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışın perşembe akşamı, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, "Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin iç ve yüksek kesimlerinde 5 - 10 cm kadar örtü yapabileceği bekleniyor" denildi.

ANKARA'DA BUGÜN BAŞLIYOR

"Ankara'da bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışının gece boyunca devam edeceği ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Ankara şehir merkezinde yükseltiye bağlı olarak 5-10 cm, kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde 10-20 cm kar örtüsü yüksekliği oluşturması bekleniyor. Vatandaşların ve ilgililerin ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."



YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE KAR ALARMI!

Bugün Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Yarın beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle birçok ile öğrencilerin gözleri Valiliklerden yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Yarın beklenen şiddetli yağış nedeniyle şimdiden sosyal medyadan tatil bekleyen öğrenciler için henüz bir açıklama yapılmadı. Tatil haberleri geldikçe bu başlık altından olacaktır.

KONYA - AKSARAY YOLU KAPANDI

Yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle Aksaray-Konya karayolu ulaşıma kapandı. Yoluna devam edemeyen araçlar, yetkililerce Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesindeki dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

KARAMAN'DA ÇATILAR ÇÖKTÜ

Karaman'da 7 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle birçok binanın çatıları kar kütleleriyle doldu. Kar kütlelerini taşıyamayan bazı çatılar çöktü. Çöken çatılardan nasibini Ayakkabıcılar Sokağı da aldı. Gece saatlerinde  Ayakkabıcılar Sokağı'nın çatısı çöktü. Sabah dükkanını açmaya gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı. Yaklaşık 5 mt. uzunluğundaki çatının çökmesi ile bazı esnafın dükkan kapıları kapanırken, belediye ekipleri çöken çatıya ulaşmak için iş makinası ile karları kürüdü. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, esnaflar mağduriyetini dile getirdi. Belediye ekipleri de çöken çatının enkazını kaldırmak için çalışmalara başladı. Polis ekipleri çöken çatı etrafında güvenlik önlemi aldı. 




 
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