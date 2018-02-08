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28 Şubat’ın yargı kararları yok sayılsın!

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) üyeleri, 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesini ve bu kararlarla tutuklanan insanların hiçbir bahane olmaksızın serbest bırakılmasını talep etti.

08 Şubat 2018 Perşembe 02:47
28 Şubat’ın yargı kararları yok sayılsın!

Çağlayan Adliyesi önünde toplanan MAZLUMDER üyeleri, “Siyasi yargı kararları iptal edilsin”, “28 Şubat son olsun” pankartlarını açarak ve üzerilerinde “Yeter artık”, “28 Şubat mahpuslarına özgürlük” yazan dövizler taşıdı. Burada basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Tekeş, 28 Şubat’ın halen hesabının sorulmadığını söyledi.

Tekeş, 20 yılı aşkın süredir 28 Şubat’tan dolayı tutuklulukların devam ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Bu Şubat’ın da böyle geçmemesi adına 28 Şubat davasının karar duruşmasının da yapılacağı önümüzdeki hafta yani 14 Şubat Çarşamba günü neredeyse her cenahtan 28 Şubat mahpusunun 20 yılı aşkın bir süredir tutulduğu Bolu Cezaevi önünde basın açıklaması yapacağımızı deklare ederiz. Bu çerçevede soruna duyarlı bütün sivil toplum örgütlerinden, basın yayın organlarından ve diğer kişi ve kurumlardan söz konusu çalışmalara katkı sağlamalarını beklediğimizi ifade ediyor, bugüne kadar katkı sunan her kişi ve kuruma teşekkürlerimizi sunuyoruz. 28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin. 28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılsın."

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 02:47
  1. MAZLUMDER
  2. Ramazan Tekeş
  3. 28 Şubat siyasi yargı kararları

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