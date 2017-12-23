28 Şubat’ın sivil ayağından da hesap sorulsun!

Bin yıl sürecek denilerek hükümeti zorla istifaya sürükleyen cuntacılara müebbet istenmesini değerlendiren müdahil avukatlar, iddianameyi hazırlayan savcının FETÖ’cü olduğunu hatırlatarak, “28 Şubat; sadece 103 subayın yapmış olduğu bir iş değil. Tetikçiler, siviller, STK’lar, medya kuruluşları, sermayedarları da var” dedi.

Milletin seçtiği hükümeti, zorla istifaya sürükleyen 28 Şubat cuntacılarına müebbet hapis cezası istenmesini Akit’e değerlendiren davanın müdahil avukatları, “28 Şubat’ı gerçekleştirin tetikçiler, o dönemde emperyalist güçlerle iş tutan siviller, STK’lar, medya kuruluşları ve bu işin sermayedarlarından da hesap sorulmalı” dediler.

SADECE 103 SUBAY YAPMADI!



Türkiye Adalet Platformu Başkanı ve 28 Şubat Platformu Başkan Yardımcısı Bülent Demir: “103 sanıklı bu davada 60 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istendi. BÇG’nin Genelkurmay Karargahında normal bir çalışma grubu olduğunu ve Erbakan Hocanın bunların hepsini bildiği yönündeki savunmaları savcı bu açıklaması ile çürüttü. Ancak 28 Şubat sadece 103 tane subayın yapmış olduğu bir iş değil, bunlar işin tetikçileri, Genelkurmay Karargahında bu işi yapanların yanı sıra sivillerden de hesap sorulmalıdır.”



GÜLEN'İ, FETÖ’CÜ SAVCI SOKMADI



Yüzbaşı iken ‘Sakıncalı Subay’ statüsüne alınarak kararname ile ordudan ihraç edilen Bülent Demir, “Bu iddianameyi hazırlayan savcı FETÖ’den tutuklu. Bana göre 28 Şubatı’ın sivil ayağına FETÖ de dahildir. Bu davada Fetullah Gülen’in adının geçmemesinin tek nedeni iddianamelerin FETÖ savcıları tarafından hazırlanmış olmasıdır” dedi.



ENDİŞELİYİZ...



Müdahil avukatlardan Emrullah Baytar ise, şunları dile getirdi: “28 Şubat darbe davasının savcılık mütalaasında ‘Bin yıl devam edecek’ şeklinde ifade edilen bir süreçte sanıklar hakkında ilk defa bu şekilde ceza istenilmiş olmasını demokrasi ve insan hakları açısından olumlu bulduğumuzu belirtiyorum. Ancak darbe sürecinde etkili rol alan sivil ayağa yönelik soruşturmanın istenilen seviyeye gelmemesi bizler için son derece kaygı vericidir.”



ARTIK NE BEKLENİYOR?



Bir diğer müdahil avukatı olan Cüneyt Toraman ise, şöyle konuştu: “28 Şubat soruşturması kamuoyunun baskısı ile gerçekleşti. 12 Eylül’ün soruşturulmasının ardından gelen baskı FETÖ’yü istemeyerek de olsa 28 Şubat’a ilişkin bir dava açmak zorunda bıraktı. FETÖ’nün savcısının başlattığı bu dava sadece askeriyenin içindeki bir grubu kapsıyor. Çünkü sivil ayağın kendilerine kadar uzanacağını biliyorlardı. Medya, sermaye, yargı, siyaset ve STK ayağı ile ilgili devam eden soruşturmalara kamu davaları açılarak hesap sorulmalıdır. Artık ne bekleniyor. Bugün bile televizyon ekranlarından başörtüsü yasağını savunan insanlar var.”

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA