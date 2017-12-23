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28 Şubat’ın sivil ayağından da hesap sorulsun!

Müdahil avukatlar, bin yıl sürecek denilerek hükümeti zorla istifaya sürükleyen cuntacılara müebbet istenmesini Akit'e değerlendirdi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 03:55
28 Şubat’ın sivil ayağından da hesap sorulsun!

Bin yıl sürecek denilerek hükümeti zorla istifaya sürükleyen cuntacılara müebbet istenmesini değerlendiren müdahil avukatlar, iddianameyi hazırlayan savcının FETÖ’cü olduğunu hatırlatarak, “28 Şubat; sadece 103 subayın yapmış olduğu bir iş değil. Tetikçiler, siviller, STK’lar, medya kuruluşları, sermayedarları da var” dedi.

Milletin seçtiği hükümeti, zorla istifaya sürükleyen 28 Şubat cuntacılarına müebbet hapis cezası istenmesini Akit’e değerlendiren davanın müdahil avukatları, “28 Şubat’ı gerçekleştirin tetikçiler, o dönemde emperyalist güçlerle iş tutan siviller, STK’lar, medya kuruluşları ve bu işin sermayedarlarından da hesap sorulmalı” dediler.

SADECE 103 SUBAY YAPMADI!

Türkiye Adalet Platformu Başkanı ve 28 Şubat Platformu Başkan Yardımcısı Bülent Demir: “103 sanıklı bu davada 60 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istendi. BÇG’nin Genelkurmay Karargahında normal bir çalışma grubu olduğunu ve Erbakan Hocanın bunların hepsini bildiği yönündeki savunmaları savcı bu açıklaması ile çürüttü. Ancak 28 Şubat sadece 103 tane subayın yapmış olduğu bir iş değil, bunlar işin tetikçileri, Genelkurmay Karargahında bu işi yapanların yanı sıra sivillerden de hesap sorulmalıdır.”

GÜLEN'İ, FETÖ’CÜ SAVCI SOKMADI

Yüzbaşı iken ‘Sakıncalı Subay’ statüsüne alınarak kararname ile ordudan ihraç edilen Bülent Demir, “Bu iddianameyi hazırlayan savcı FETÖ’den tutuklu. Bana göre 28 Şubatı’ın sivil ayağına FETÖ de dahildir. Bu davada Fetullah Gülen’in adının geçmemesinin tek nedeni iddianamelerin FETÖ savcıları tarafından hazırlanmış olmasıdır” dedi.

ENDİŞELİYİZ...

Müdahil avukatlardan Emrullah Baytar ise, şunları dile getirdi: “28 Şubat darbe davasının savcılık mütalaasında ‘Bin yıl devam edecek’ şeklinde ifade edilen bir süreçte sanıklar hakkında ilk defa bu şekilde ceza istenilmiş olmasını demokrasi ve insan hakları açısından olumlu bulduğumuzu belirtiyorum. Ancak darbe sürecinde etkili rol alan sivil ayağa yönelik soruşturmanın istenilen seviyeye gelmemesi bizler için son derece kaygı vericidir.”

ARTIK NE BEKLENİYOR?

Bir diğer müdahil avukatı olan Cüneyt Toraman ise, şöyle konuştu: “28 Şubat soruşturması kamuoyunun baskısı ile gerçekleşti. 12 Eylül’ün soruşturulmasının ardından gelen baskı FETÖ’yü istemeyerek de olsa 28 Şubat’a ilişkin bir dava açmak zorunda bıraktı. FETÖ’nün savcısının başlattığı bu dava sadece askeriyenin içindeki bir grubu kapsıyor. Çünkü sivil ayağın kendilerine kadar uzanacağını biliyorlardı. Medya, sermaye, yargı, siyaset ve STK ayağı ile ilgili devam eden soruşturmalara kamu davaları açılarak hesap sorulmalıdır. Artık ne bekleniyor. Bugün bile televizyon ekranlarından başörtüsü yasağını savunan insanlar var.”

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 03:55
  1. 28 şubat davası
  2. 28 Şubat soruşturması
  • ihsanihsan13 sa önce
    28 şubatın sivil ayağı yok adalet yerine gelmez
  • Ahmet bilginAhmet bilgin13 sa önce
    Bence sadece askerler yargilanirsa büyük hata olur asıl işin arkasındakiler atlanirsa adaletsizlik yapılmış olur. Kaldiki 28 şubat aslında askerden çok sivillerin ve medyanın olduğu bana göre sivil bir darbedir.
  • saffet kartalsaffet kartal13 sa önce
    paşalardan emir alıp kurumları denetleyen tümrütbelilerden de hesap sorulacak mı acaba ,yoksa ihale sadece paşalara mı kalacak
  • GaziGazi14 sa önce
    Fetonun ..... vekilleri unutmayalim
  • angara.angara.14 sa önce
    siyasi ayak hala cikarildmadi , parsel parsel satanlar hala serbes, adina haftalar , olimpiyatlar, para basanlar serbestadaletin batsin dunya.
  • hamido hamido 14 sa önce
    Aydın doğandenen bu münafık a sıçudasabit dosya. kabarık oldu halde niye dokunulmuyor? Bu münafık hakkettiği cezayı al massa fırsat buldu anda eski alışkanlıklarına devam edecektir şüphesiz.
  • AliAli14 sa önce
    Aydın doğanın arkasında destekçisi israel ve abd var. Çünkü aydın doğan da yahudi. Tc bağımsız bir ülke olduğunu ispatlasin aydın Doğana dokunarak.
  • ArifArif14 sa önce
    28 Şubat mağdurlarının hala içerde olması devletin ayıbı İnşallah kardeşlerimiz en kısa zamanda çıkar, Doğan medyasına ve aynı zihniyettekileregelince hukuki hiçbir bedel ödemediler, buinananların imtihanı ama adalet zulme ortadan kaldırmalı artık.
  • OsmanlıOsmanlı15 sa önce
    Hetabi tabii. Siz bu Türkiye yurdumun zenginlerin inkime hizmet ettiğini bilmiyor mu büyüklerimiz . Tüpraş özelleştirilip bir senede kendini amorti eden kurum altın tepside Siyonist iti koç a sunuldu,Petrol Ofisi İsrail itiDoğan a sunuldu . Önce bu itleri bir yargılayın da dava inandırıcı olsun. Helal etmiyorum verdiğim oyları eyyy hüküm et !
  • Ömer gencÖmer genc15 sa önce
    Bizdeki bu sunepelik ve boşvermislik varken 28 Şubat onbin yıl bitmez.Tuhaf şekilde işin üstü örtülüyor.Sivil ayak yok.Mağdurların HAKLARI nerde...Biz Hakkımızı helal etmiyecegiz hesap sormayanlar dahil olacak bilinsin.
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