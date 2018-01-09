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28 Şubatçılar için karar zamanı

Tarihe “Post modern darbe” olarak geçen 28 Şubat sürecinde Sincan'da vatandaşların arasından yürütülen tankların hafızalardaki izleri silinmiyor.

09 Ocak 2018 Salı 03:00
28 Şubatçılar için karar zamanı

Tarihe “Post modern darbe” olarak geçen 28 Şubat sürecinde Ankara’nın Sincan ilçesinde sivil vatandaşların arasından yürütülen tankların hafızalardaki izleri silinmiyor. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye iştirak” suçu ile yargılanan 103 sanık hakkında açılan “28 Şubat” davasına dün Ankara 5 Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmazken, davanın önemli isimlerinden Çevik Bir, Çetin Doğan ve MHP eski milletvekili Engin Alan gibi isimler mahkemede hazır bulundu. 28 Şubat döneminin mağdurları ve müşteki avukatları da duruşmaya katılmak için Ankara adliyesine geldiler. Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle hem sanık, hem de mağdurlar duruşma salonuna giremedi. Müşteki ve sanık avukatlarının sözlü olarak duruşmanın büyük bir salona alınma talebi de mahkeme tarafından kabul edilmedi.

SANIK AVUKATLARINDAN SÜRECİ UZATMA GİRİŞİMLERİ

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım, aralarında emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve komuta kademesinin yer aldığı 60 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını yapmak için verilen sürenin yeterli olmadığını belirterek ek süre istediler. Karadayı’nın özel bir hastanede ameliyat olacağını belirten Avukatı Erol Yılmaz Aras ise mahkemeye hastane raporunu sunarak şubat sonuna kadar müvekkilinin duruşmaya gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı salon içerisinde gürültü sebebiyle salonu sık sık uyarırken konuşanlara yönelik, “Konuşan kişi insansa dışarı çıksın, bundan sonra kendi aralarında konuşanlara idari para cezası uygulayacağım” diyerek uyarıda bulundu.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 03:00
  1. Çevik Bir
  2. Çetin Doğan
  3. MHP eski milletvekili Engin Alan
  4. 28 Şubat dönemi
  5. emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı
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