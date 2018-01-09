Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

28 Şubat zalimleri rahatsızmış!

Milyonlarca insanın hayatını karartan 28 Şubat’ın kudretli paşaları yaşattıkları zulmün hesabını veriyor.

09 Ocak 2018 Salı 11:55
28 Şubat zalimleri rahatsızmış!

Postmodern darbe sürecinin demokrasiye balans ayarı yapan ve milyonlarca kişiyi mağdur eden ‘kudretli’ generallerinin dün görülen 28 Şubat davası öncesinde, ‘FETÖ mağduru’ tiyatrosu oynamaya kalkışması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Generaller o dönemde başörtülü kızları üniversitelere ve ordu subay evlerine sokmayıp yüzbinlerce kişiyi ‘irticacı’ yaftasıyla fişlediği akıllardayken, 28 Şubat’ın ünlü paşası Çetin Doğan’ın, kendilerinin herhangi bir başörtüsü yasağı getirmediğini söyleyip ‘Davalar nedeniyle 10 yıldır hayatını yaşamamaktan’ şikayet etmesi ‘Pes’ dedirtti. Davayı izleyen ve aralarında yazarımız Sibel Erslan ve Fatma Kutoğlu’nun da yer aldığı 28 Şubat mağdurları, darbeci generallere tepki gösterdi.

YIPRANIYORLARMIŞ

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ve aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir ve emekli generaller Çetin Doğan, Hikmet Köksal, Hurşit Tolon, Erdal Ceylanoğlu, İlhan Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 103 sanığın yargılandığı davada, ‘son savunma’ların alınmasına başlandı. Bugün ve yarın da devam edilecek duruşmaların ardından mahkemenin karar vermesi bekleniyor. Savcılık mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen 60 generalden biri olan emekli Orgeneral Çetin Doğan, Ankara Adliyesi’ne girişinde yaptığı açıklamada, kumpas davası mağduru olduğunu savundu. Tüm ülkeyi fişleyen ve kaosa sokak 28 Şubat darbecilerinin kurduğu Batı Çalışma Grubu’nun başörtüsü ile ilgili tek bir evrakının olmadığını öne süren Doğan yaptığı açıklama ile, ‘pişkinliğin böylesi’ dedirtti. Doğan, “Sanıklar maddi ve manevi olarak yıpratılıyor. Ben 10 yıldır bu kumpas davalarıyla uğraşmaktan başka kendi hayatımı yaşayamıyorum. Batı Çalışma Grubu’ndan talimat veren tek bir delil göstersinler her şeye hazırım” diye konuştu.

‘SİYASAL İSLAM’ DİYOR

Darbe tehdidiyle hükümete çıkarttırılan düzenlemeleri ve dönemin darbe faaliyetlerini “Türkiye’de siyasi İslam’a geçit vermemek için ilgililere ve yetkililere uygun ve yasal platformda bilgi ulaştırmak” sözleriyle normal bir faaliyet gibi anlatmaya çalışan Doğan, “Diyoruz ki; ‘biz devleti idare etmiyoruz, bizim üzerimizde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, onun üzerinde TBMM var.’ Türkiye’de irtica ile mücadele için bir birimin kurulduğunu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.Orduda, üniversitede, kamu kurumlarında, vakıf ve derneklerde yüzbinlerce kişinin hayatını karartan darbenin mimarları, ‘irtica’ ile neyi kastettiklerini ise açıklayamadı.

İNKAR ÜSTÜNE İNKAR

Duruşmada, mahkeme heyeti, davaya katılma talebinde bulunan bazı kişilerin talebini reddetti. Heyet, sanık beyanlarının isim sırasına göre değil iddianamedeki sıraya göre alınması talebini de kabul etmedi. Daha sonra söz alan sanıklardan dönemin generallerinden Çetin Doğan, “Batı Harekat Konsepti belgesinin aslını buldum” diyerek dosyadaki belgenin orijinali olduğunu öne sürdüğü bir belgeyi mahkeme heyetine sundu. Doğan, mahkeme başkanının, “Bunu nereden bulduğunu” sorması üzerine, DGM’de açılan ve suç unsuru bulunmayan bir dava dosyasından aldığını söyledi.

Duruşmada, daha sonra sanıkların mütalaaya karşı beyanları dinlendi. Sanıklardan Abdullah Kılıçarslan da inkar yolunu seçti. “Batı Çalışma Grubu ile ilgim yok. Telefon rehberi ve kimlik kartı iddiaları gerçeğe uygun değil.” diyen Kılıçarslan, beraat talebinde bulundu. (Star)

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 11:55
  1. 28 şubat
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    1. ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    2. Artık o belge e-Devlet'ten alınabilecek
    3. İran'dan sonra o ülkede karıştı
    4. Selda Bağcan'a hırsızlık şoku!
    5. Cenk'in İngiltere'ye götürdüğü..
    6. Suudi Arabistan jeti düşürüldü
    7. Skandal ortaya çıktı! Cem Yılmaz..
    8. Uyuşturucu mücadelesi mahalle ve..
    9. 28 Şubat zalimleri rahatsızmış!
    10. FETÖ’nün kataloglu izdivaç rezaleti
    11. Bakan Arslan'dan Wikipedia açıklaması
    12. Define avcılarına soruşturma
    13. İstanbul için alarm verildi! Bu tarihe..
    14. ABD'ye büyük şok! İnfilak etti
    15. Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir!..
    16. Trabzonspor'da sol beke yeni aday!
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik..
    18. Hükümet'ten Esed ve Rusya'ya sert tepki
    19. Soma davası 20’nci duruşması başladı
    20. Yüksek müzik ve egzoz sesi yüzünden..
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti