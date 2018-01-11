28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin

MAZLUMDER üyeleri, "Adalet, her zaman, her yerde" pankartı taşıyarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Burada açıklama yapan MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan, 28 Şubat darbesinin halkın hür iradesine yapılan bir müdahale olduğunu söyledi. Beyhan, 28 Şubat'tan dolayı mağdur olan insanların bu durumunun devam ettiğini belirterek, "Biz sadece 28 Şubat'ın yargılanmasını değil, aynı zamanda 28 Şubat'ta mağdur edilen insanların da özgürlüğüne kavuşmalarını, yeniden yargılanmalarını istiyoruz" dedi. Beyhan, söz konusu dönemde verilen bazı cezaların onanmaya başladığına vurgu yaparak, buna dikkat çekip yapılan yanlışa son verilmesini istediklerini dile getirdi.



BİZLER İÇİN ONUR MESELESİ



MAZLUMDER Genel Sekreteri Avukat Kaya Kartal da 28 Şubat darbesinde, brifingli ya da paralel yapının elemanları olup kritik mahkemelerde görev yapan hakim ve savcıların ihraç edildiğini ya da tutuklandığını anlattı. Kartal, "28 Şubat tutsakları 20 yıldan uzun bir süredir içeride olup bu kişilerin aileleri halen cezaevi yollarında mağdur edilmektedir. Vurgulamak gerekir ki sürekli olarak çeşitli bahanelerle ucu açık ileri tarihlere ertelenen bu sorunun çözülmesi bizler için onur mücadelesidir. Dernek olarak söz konusu hukuksuzluğu kınıyoruz. Binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin ve bu sürecin bütün aktörlerinin aydınlatılmasını, 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını ve 28 Şubat tutsaklarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.



MAĞDURLAR İÇİN YENİDEN YARGILAMA YOLU AÇILMALI



"Umut davası"nda yargılanıp tahliye edildiğini belirten Mehmet Ali Tekin de kendilerine komplo kurup yargılayan polis, hakim ve savcıların şu anda tutuklu olduğunu belirterek, buna rağmen halen cezaevlerinde arkadaşlarının bulunduğunu söyledi. Buna artık bir son verilmesini istediklerini anlatan Tekin, "Tıpkı Ergenekon ve Balyoz davalarına nasıl bir uygulama yapıldıysa 28 Şubat mağdurlarına ve FETÖ'cü hakimlerin ve laik Kemalist hakimlerin mağdurları olan tüm mahkumlara yeniden yargılama yolunun açılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.