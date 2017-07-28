28 Şubat mazlumları seslerini duyurmaya çalışıyor!

28 Şubat Darbesi’ne (1998) karşı bildiriler yazarak etkili-yetkili kişilere göndermek “suçundan” 26 Mayıs’tan bu yana iki aydır Silivri Cezaevi’nde tutulan, Akademya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Akademder Kurucu Üyesi Hayreddin Soykan, kitapları verilmediği gerekçesiyle, önümüzdeki hafta Çarşamba günü açlık grevine başlayacağını duyurdu.

Cezaevi yönetimine bu konuda hemen her gün dilekçe yazmasına rağmen, olumlu veya olumsuz hiçbir cevap verilmediğini belirtiyor.

Hayreddin Soykan Silivri Cezaevi’ne girdiğinde şu soruyla karıştığını anlatıyor “Burada hasmın olan, kanlı-bıçaklı düşmanın olan birileri var mı? Koğuşu ona göre belirleyelim” O da “FETÖ’cülerle aramızda kan var, hasmım onlar, gönüldaşımız Halil Kantarcı’yı şehit ettiler” deyince, cezaevine giriş belgesine bunu yazarken, bir yandan “bıyık altından gülenler” ve “homurdananlar” dikkatini çekmiş.

Salih Mirzabeyoğlu’nun kitaplarının verilmemesi ve cezaevi içinde yaşadığı bir takım olumsuzluklar, Silivri cezaevinde kripto FETÖ’cüler olduğu şüphesini keskinleştirmiş.

İki aydır kendisine PTT kargo yoluyla gönderilen onlarca kitap, hangi gerekçeyle olduğu bilinmez, kendisine verilmemekte, yaptığı tüm başvurular ise cevapsız kalmaktadır.

28 Şubat yargılamalarının hukuksuzluğu gün gibi ortadayken, yüzlerce 28 mağduru varken, 2 ay evvel bu mağdurlara bir yenisi daha eklenmiş, üstelik bir yazara, kitaplarının verilmemesi gibi bir işkenceye maruz bırakılmaktadır.

FETÖ’cü hâkimler tarafından verilen 28 Şubat yargı kararlarının derhal iptal edilmesi, hâlihazırda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi etkili-yetkili herkesin üzerine borçtur, vebaldir.