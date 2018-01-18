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28 şubat mağdurları yeniden yargılansın

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesini ve hapiste bulunanların bahanesiz serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirtti.

18 Ocak 2018 Perşembe 04:02
28 şubat mağdurları yeniden yargılansın

MAZLUMDER üyesi avukatlar, 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi ve bu kararlarla tutuklanan insanların hiçbir bahane olmaksızın serbest bırakılmasını talep etti.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan MAZLUMDER üyesi bir grup avukat adına açıklama yapan Kaya Kartal, “28 Şubatçıların oluşturduğu siyasi ortamda brifing aldıktan sonra binlerce insana ağır cezalar yağdıran DGM’lerin kararlarıyla hapsedilen 28 Şubat mağdurları için yıllar, hükümetler, siyasi iktidarlar, güç odakları, yargı mensupları değişse de bir şey değişmediğini gördük. 28 Şubatçıların müebbet hapis talebiyle yargılandığı, insanların kendilerine ceza veren hakimlerle aynı cezaevlerinde tutulduğu, örgütçülerin başka kişileri ‘örgütçü’ diyerek soruşturduğunun ve cezalandırdığının ortaya çıktığı bugünlerde, ‘bu zulme son verilsin’ demekten, ‘yeter artık’ diye haykırmaktan başka bir yolumuz kalmamıştır. MAZLUMDER olarak, 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesini ve 28 Şubat tutsaklarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 04:02
  1. MAZLUMDER
  2. 28 Şubat mağdurları
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