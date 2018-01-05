28 şubat mağdurları yeniden yargılanmalı

İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) 28 Şubat sürecinde askeri vesayet ile verilen mahkumiyet kararlarının hükümsüz sayılmasını ya da mahkumlara yeniden yargılama yolunun açılmasını istedi.



İHAK Başkanı Avukat Cihat Gökdemir, 28 Şubat sürecinde hüküm giyen bazı kişilerin yakınlarıyla yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinin post modern darbe olduğunu, mahkumiyet kararlarının da askeri vesayet brifingleriyle alındığını belirtti. “Brifing yargısı” ile FETÖ’ye mensup hakim ve savcıların vermiş olduğu mahkumiyet kararlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Gökdemir, bu gruplara bağlı yargı mensuplarınca verilen mahkumiyet kararlarının ya hükümsüz sayılmasını ya da mahkumlara ceza indirimi uygulamasının yanı sıra yeniden yargılama yolunun açılmasını istedi. Gökdemir, söz konusu yargı mensuplarının tamamen dışarıdan müdahalelerle motive edildiği ve baskı aracı olarak kullandıkları yargılama dönemlerinde, bu yapılarla ilişkili emniyet mensuplarının da sahte deliller ürettiklerini ifade etti. Oluşturulan sahte delillerle birçok kişinin hukuka aykırı olarak aylarca gözaltında tutulduğunu dile getiren Gökdemir, “Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nde yargılanan birçok kişi, polis ve savcılık ifadelerinin işkence altında zorla imzalatıldığını beyan etmişse de yargılamalar bu ifadeler ve sahte deliller esas alınarak devam etmiş, yargılanan sanıkların hemen tamamı, TCK düzenlemelerindeki en üst hadden mahkum edilmişlerdir” diye konuştu.



Mağduriyet kaldırılmalı



AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek, mahkumlarla görüştü. Özellikle 28 Şubat'ın yıl dönümünün yaklaştığı bugünlerde 28 Şubat sürecinde mahkum olanları ziyaret etmek istediklerini belirten Kavakcı, "Bu süreçte mahkum olmuş kardeşlerimizi ziyaret edip onlarla dertleşmek, hasbihal etmek istiyoruz. Yaşamış oldukları o zorlu süreci beraber tekrar hatırladık. 28 Şubat'ın sembol isimlerinden Yakup Köse ile aynı suçlama ile Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmış bazı kişiler de bize eşlik etti. Onlar da 28 Şubat dönemini en ağır şekilde yaşadı. 28 Şubat dönemiyle bu süreçle yüzleşiyoruz ve sürmekte olan mağduriyetler varsa bunları hukuk çerçevesinde ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu manada bizim için verimli bir ziyaret oldu" dedi.



28 şubat kampanyası başlatıyoruz



28 Şubat döneminde tutuklanarak cezaevine konulan gazeteci-yazar Yakup Köse de bu ziyaretle “Son 28 Şubat kampanyası”nı başlattıklarını belirtti.