28 Şubat kararları iptal edilsin

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) üyeleri, 28 Şubat mağdurlarının sesi olmaya devam ediyor. "Siyasi yargı kararları iptal edilsin", "28 Şubat son olsun" pankartlarını açarak ve üzerlerinde "Yeter artık", "28 Şubat mahpuslarına özgürlük" yazan dövizler taşıyarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Burada basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER Genel Sekreteri Kaya Kartal, 28 Şubat'ın üzerinden 21 yıl geçtiğini ve hayatın her alanında ciddi zararlara sebep olduğunu belirtti. Kartal, "28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" kampanyasını üç hafta önce başlattıklarını, tüm MAZLUMDER şubelerinin eşzamanlı olarak çarşamba günleri bu açıklamayı yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.



CEZAEVLERİNDE 28 ŞUBAT UYGULAMALARI HORTLADI



28 Şubat darbesinin mağdur ettiği insanların hakları için hakkıyla hesap sorulmadığını ifade eden Kartal, "20 yılı aşan sürelerle cezaevlerinde tutulan 600'e yakın mahpus ve bu mahpusların aileleri yönünden söz konusu darbe, halen hayat çalmaya devam etmektedir. 28 Şubat brifingli yargısının ürettiği ve sonrasında paralel yargıya devrederek geliştirdiği adaletsiz yargılama geleneğinin maalesef başka şekillerde kendisini yinelediğini, 28 Şubat artığı uygulamaların cezaevlerinde hortlatıldığını gözlemliyoruz. Hakiki bir hesaplaşma olmadan, adil bir yargılama düzeni de gerçekleşmeyecektir. Unutulmamalıdır ki 12 Eylül'den hesap sorulmamış olması 28 Şubat'ı doğurduğu gibi 28 Şubat'tan hesap sorulmamış olması 15 Temmuz'u doğurmuştur. Darbelerden hesap sormak, darbelerin mağdur ettiği mazlumlar üzerindeki zulmün ortadan kaldırılması ile mümkün olabilecektir" dedi.



TUTUKLULAR YENİDEN YARGILANSIN



Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük ise 28 Şubat darbesinden sonra mağdur olanların haklarının iade edilmesi ve tutuklu olanların yeniden yargılanması için hükümetin adım atması gerektiğini söyledi. Elibüyük, 28 Şubat'ın üzerinden 21 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Dönemin kudretli paşaları bin yıl sürecek demişlerdi. Kaldı 980 sene. Umarız ki bu iş ahirete kalmadan gerek bu işe sebep olanların yargılanmaları gerekse haksız bir şekilde zulme maruz kalan mağdurların bir an önce haklarının iade edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımlar atılır. İçeride olan 28 Şubat mağdurlarının af talebi yoktur. Yeniden yargılanma istiyorlar" şeklinde konuştu.



3 çocuğumla mağdurum



Hizb-ut Tahrir davasından 15 yıl ceza alan Haluk Özdoğan'ın eşi Dilek Özdoğan ise, "Eşim ceza almış durumda. Bundan dolayı çok büyük sıkıntıdayız. 28 Şubat'ın mağdurlarının mağduriyetlerini ortadan kaldırılmasını beklerken eşime 15 yıl ceza kesildi. 3 çocuğum var bu mağduriyetlerin giderilmesini ve yeniden yargılanmasını istiyoruz" dedi.