28 Şubat kafası: Kutlama karşıtlarına gözaltı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Hristiyan kültürü olan Noel ve yılbaşı kutlamaları konusunda Müslümanlar için farkındalık çalışması yaparak protesto eden Alperen Ocakları Aydın İl Başkanı Burak Yaşar'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu işledikleri iddiasıyla 10 kişiden 7'si polis tarafından gözaltına alınırken, 3 kişi de teslim oldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 10 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



