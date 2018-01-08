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28 Şubat davasında karar bekleniyor

Savcılığın aralarında Karadayı ve Çevik Bir'in de bulunduğu 60 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği 28 Şubat davasında karar bekleniyor.Sanıklar duruşmada mütalaaya karşı savunma yapıyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:47
28 Şubat davasında karar bekleniyor

28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Ankara Adliyesi'nde görülüyor.  Bazı sanıklar, duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi.
Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir ve emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 103 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilirken davanın bugünkü celsesinde sanıklar, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yapıyor.

Emekli Orgeneral Doğan, Ankara Adliyesi’ne girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı.28 Şubat davasının bir "kumpas davası" olduğunu iddia eden Doğan, davanın iddianamesini hazırlayan savcı Mustafa Bilgili ile bazı yargı mensuplarının FETÖ’den içeride olduğunu söyledi. Doğan, Batı Çalışma Grubu’nun başörtüsü ile ilgili tek bir evrakının olmadığını öne sürdü.

"KENDİ HAYATIMI YAŞAYAMIYORUM"
Davanın açılması için sahte deliller ortaya konulduğunu savunan Doğan, "Bunun birincisi eylem planı, ikincisi ise Batı Çalışma Grubu konsepti. Konsept dokümanının aslı mahkeme dosyasındadır. Suç unsurunun dayandığı imza dijital belgedir. Bu CD’nin sahte olduğu, delil niteliği olmadığı bilirkişi raporunda ispat edilmiştir. Daha önce bilirkişi raporu veren herkes içeridedir. Bunun nasıl sürdürüldüğüne ben şaşıyorum. Sanıklar maddi ve manevi olarak yıpratılıyor. Ben 10 yıldır bu kumpas davalarıyla uğraşmaktan başka kendi hayatımı yaşayamıyorum. Batı Çalışma Grubu’ndan talimat veren tek bir delil göstersinler, her şeye hazırım." diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 14:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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