28 Şubat, 15 Temmuz davası kadar önemli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ve Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ile birlikte Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "28 Şubat" davasını izledi. AK Parti İstanbul Milletvekili Benli, "Bana göre 28 Şubat darbesinin yargılanması, 15 Temmuz davalarındaki sanıkların yargılanması kadar önemli. Çünkü bütün Türkiye'ye mesaj veriliyor. Eğer bir hukuksuzluk olursa, millet iradesine karşı bir hareket söz konusu olursa, ne kadar güçlü olursanız olun, hukuka aykırı eyleminizi ne kadar uzun süre sürdürebilmiş olursanız olun, önünde sonunda yargı önünde hesap vermek zorundasınız" dedi. Benli, şu anda 28 Şubat’ın müştekisi olan birçok kişinin davayı takip ettiğini bildirerek, “Önemli olan bu davalara daha çok sahip çıkmak ve kimsenin başkasına haksızlık yapmasını engellemek için mücadele etmeye devam etmek” diye konuştu.



ADALET EN KISA SÜREDE YERİNİ BULMALI



Ravza Kavakçı ise, 28 şubat davalarında adaletin en kısa zamanda yerini bulmasını ümit ettiklerini söyledi. Kavakçı, "28 Şubat'ta hayalleri üzerinden tanklarla geçilenler, gelecekleri yerle bir edilenler bugünleri sabırla beklediler. Onlar sabrederek, asil bir şekilde direniş sergilediler. Arzu ediyoruz ki bu dava en kısa zamanda sonuçlanır ve 28 Şubat'ın bir sene-i devriyesine daha gelirken, inşallah adaletin tecellisine daha da yaklaşmış oluruz" dedi.