28 Aralık'ta okulların tatil edildiği iller

28 Aralık'ta (yarın) eğitime ara verilen illerimiz...
KARAMAN
Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.
SAMSUN
Samsun'un 3 ilçesindeki okullarda kar yağışı nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.
Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde gece başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime 28 Aralık Çarşamba ara verildi.