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278 ton çöp toplandı

Süleymanpaşa Belediyesi, bayram tatili dolayısıyla vatandaşların adeta akın ettiği Süleymanpaşa’nın turistik mahallesi Kumbağ’da, 3 günlük tatil süresince 278 ton çöp topladı.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:57
278 ton çöp toplandı

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 vardiya şeklinde 2 büyük çöp kamyonu, 3 küçük çöp kamyonu 1 ring aracı, 1 konteyner yıkama aracı ve süpürge aracı 3 gün boyunca hizmet verildi.

3 gün boyunca toplam 278 bin 150 kilo çöpün toplandığı Kumbağ’da ekipler bayram sonrasında rutin çalışmalarına devam ederken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kumbağ’da yaşanan yoğunluğun geçmiş yıllara göre artmasına değinen Başkan Eşkinat, “Geçtiğimiz yıllara göre Kumbağ başta olmak üzere çok daha kalabalık bir bayram yaşadık. Şehir dışından on binlerce insan gerek bayram, gerekse tatil yapmak için şehrimizi tercih ettiler. Süleymanpaşa Belediyesi olarak biz de bu yoğunluğu karşılayabilmek adına bayramda da halkımız için çalışmalarımızı sürdürdük” dedi.

Eşkinat açıklamalarına temizlik görevlisi personele teşekkür ederek devam ederken, “Bayram süresince sadece Kumbağ’da 278 ton çöp toplayan Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşlerindeki emekçi kardeşlerimin alınlarından öpüyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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