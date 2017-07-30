Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda 278 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “18-29 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde yapılan uygulamalarda toplam 278 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen H.G., A.G., C.Y., Ö.B.K., S.T., H.T., A.Ç., M.E.K. ve N.A. isimli şahıslar hakkında 5067 S.K.M. suçundan yasal işlem yapılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.