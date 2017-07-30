Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

278 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalar sırasında 278 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 15:27
278 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda 278 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “18-29 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde yapılan uygulamalarda toplam 278 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen H.G., A.G., C.Y., Ö.B.K., S.T., H.T., A.Ç., M.E.K. ve N.A. isimli şahıslar hakkında 5067 S.K.M. suçundan yasal işlem yapılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 15:27
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Van
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticari araç ile çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı!
    1. Ticari araç ile çarpışan otomobil..
    2. Kredi kartı borcunu ödememek bunu da..
    3. Kredi kartı borcunu ödememek bunu da..
    4. Depremzede Ayşe nineye sürpriz
    5. Antalya’da otomobil direğe çarptı: 1..
    6. Bekir Bozdağ nikah tartışmalarına son..
    7. Kendi yaktığı ateşte yanarak öldü
    8. Hafif ticari araç ile otomobil..
    9. Bunaltıcı sıcaklar Kemah tuzuna..
    10. Denizli’de keserli katil yakalandı
    11. Arıcılar, hibelerden yararlanacak
    12. 278 bin 500 paket kaçak sigara ele..
    13. Tamamen yerli ve milli… Görüntüleri..
    14. Kuyuya düşen yaşlı adam hayatını..
    15. HDP'den Haddini aşan açıklama!..
    16. İzmir’de dört ayrı noktada yangın
    17. Eskişehirspor, Sergen Yalçın ile 1..
    18. 3 milyon arı telef oldu
    19. Her gün yemek kansere iyi geliyor
    20. Körfez ülkelerinden geri vites:..
    Korkutan uyarı: 30 Temmuz'dan sonra...
    Korkutan uyarı: 30 Temmuz'dan sonra...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!