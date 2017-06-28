Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyhan yolu üzerinde 3 farklı arazide Hint keneviri ekili olduğu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye savcılık talimatıyla pusu atan ekipler, kenevirleri sulamaya gelen 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Tarlalardan 85’i kurutulmuş, 275 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.