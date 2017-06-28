Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

275 kök Hint keneviri ele geçirildi

Elazığ’ın Palu ilçesinde düzenlenen operasyonda 275 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:25
275 kök Hint keneviri ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyhan yolu üzerinde 3 farklı arazide Hint keneviri ekili olduğu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye savcılık talimatıyla pusu atan ekipler, kenevirleri sulamaya gelen 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Tarlalardan 85’i kurutulmuş, 275 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:25
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Elazığ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çukurova’da yangın tatbikatı
    1. Çukurova’da yangın tatbikatı
    2. Arnavutluk'ta Sosyalist Parti kazandı!
    3. Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı..
    4. Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor
    5. Seyhan’da oluklu asfalt dönemi
    6. Kuş otelinde yeni türler ortaya çıktı
    7. Gaziantep’te 58 kilo uyuşturucu ele..
    8. Susuz’da trafik kazası: 7 yaralı
    9. UEFA, Beşiktaş'ın itirazını 13..
    10. Üsküdar’da erkek cesedi bulundu
    11. Perinçek'e tokat gibi sözler: 80..
    12. Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
    13. TİKA, Çad’a mesleki teknik eğitim..
    14. Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu..
    15. Kahramanmaraş’ta takla atan otomobil..
    16. Atıl durumdaki belediyeye ait halı..
    17. Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı..
    18. Samsun’da fındık rekolte çalışmaları..
    19. Yaralanan yakınlarını takip ederken..
    20. Soma’da yol bakım ve onarım..
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!