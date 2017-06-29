270 bin gül ekildi

Sivas’ta sert geçen kışın geride kalması ile çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veren Sivas Belediyesi şehrin çeşitli noktalarına 270 bin adet gül fidanı ekti. Park ve bahçelerin yanı sıra refüj ve kavşaklarda da ekilen güller şehri adeta gül bahçesine çevirdi. Çeşitli renklerde ve türlerdeki on binlerce gül fidanı şehrin tarihi ve kültürel dokusu ile birleşince ortaya seyrine doyulmayacak güzellikte manzaralar çıktı.